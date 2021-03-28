التمويل العقاري البنك السعودي الفرنسي.. تمويل الوحدات الجاهزة

يعتبر التمويل العقاري البنك السعودي الفرنسي من أهم التمويلات التي يقوم البنك بمنحها للعملاء الجدد والحاليين والتي تتميز بتوفر الكثير من العقارات التى يمكن الاستفادة منها من قبل العملاء وذلك تبعًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على فترات سداد طويلة الأجل والتى تصل في الغالب حتى خمسة وعشرون سنة، ويتم ذلك عن طريق نظام المرابحة بمعني شراء العقار الذي يرغب به العميل مع إضافة هامش ربح يسدد مع المبلغ الأصلي على مدار العديد من السنوات.

التمويل العقاري البنك السعودي الفرنسي

يعتمد القرض العقاري الذي يقوم العملاء بالتقديم للحصول عليه على صيغة المرابحة والتى تعني في نظام المصارف أن البنك يمنح العميل التمويل المطلوب ولكن بفارق سعر حيثُ يشترى الأول العقار ويقوم ببيعه للثاني، وذلك مقابل دفع مبلغ إضافي يعود إلى البنك في الربح ويتم منح العميل فترة طويلة من خمس سنوات وحتي خمسة وعشرون سنة للتسديد، مع العلم أن هذا المنتج الذي يمنحه البنك السعودي الفرنسي للعملاء مخصص لفئة معينة، وهي عملاء الائتمان المقبولين بالبنك، وأيضًا الأشخاص المدعومين من خلال صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان.

مميزات تمويل منتج التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي

يتمتع المنتج المقدم من البنك في مجال العقارات بالعديد من المميزات التي تجعله تحت الأنظار بشكل مستمر، وتلك المميزات كما ذكرها المستفيدين من التمويل على المنوال التالي:

هو المنتج الذى أعتمد بصيغة المرابحة من قبل الهيئة التشريعية

تمويل مقدم من خلال هامش ربحي كبير وبشكل ثابت وتنافسي طوال الفترة التمويلية المتفق عليها من قبل البنك

يمكن الاستفادة من التمويل بشكل كامل بداية من 20 عاما حتى 75

يمكن الحصول على أفضل وأطول فترة سداد تصل حتي ربع قرن

يمكن الحصول على تمويل عقاري بحد أقصي 5 مليون ريال سعودي

يمنح البنك العملاء حرية اختيار العقار الذى يرغب به سواء كان شقة أو فيلا أو غيرها

يمنح البنك الورثة من الإعفاء الكامل عن الدين المتبقي للعميل في حالة حدوث عجز كلى أو في حالة وفاة العميل صاحب التمويل الأصلي

يمنح البنك العميل زيادة في القسط ويأتي ذلك وفقًا للالتزامات المستحقة على العميل وذلك طبقًا لنظرية القسط المتزايد التي يتبعها البنك

يقوم البنك بتخفيض القسط لجميع المتقاعدين حتى يتناسب القسط المدفوع مع المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد ويأتي ذلك وفقًا لسياسة البنك المرتبطة بالقسط المتناقص.

يمنح التمويل العقاري للعميل الذي وصل لسن 20 سنة فأكثر

للعميل الذي وصل لسن 20 سنة فأكثر يقوم العميل بفتح حساب جارى داخل البنك

يجب أن يكون العائد من الدخل الشهري للعميل 5000 ريال فما فوق.

معايير استحقاق منتج التمويل العقاري من البنك الفرنسي

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل العقاري

في حالة رغبة العميل بالحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن يجب عليه تقديم بعض المستندات الرسمية للبنك، عبر الموقع الرسمي للبنك السعودي الفرنسي: