من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، هي خطوات التسجيل في منصة اعتماد حيث تم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر من المنصات الإلكترونية الهامة جداً التي أنشأتها وزارة المالية السعودية، وتعمل الحكومة السعودية دائماً على إيجاد سبل الراحة لشعبها، ومنها توفير الكثير من المنصات التي توفر للشعب السعودي الكثير من الخدمات التي يحتاجها، وتقوم منصة اعتماد بإدارة العقود و المشتريات والمدفوعات والميزانية والحقوق المالية بعد أن تقوم بالتسجيل فيها، لذلك تعد منصة اعتماد من أهم المنصات للعديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

ويتم التساؤل حول خطوات التسجيل في منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أهم المنصات الموجودة في المملكة العربية السعودية، رغم أنه عند التسجيل بها يتطلب عليك إدخال الكثير من البيانات الشخصية والكثير من المعلومات الخاصة جداً، ويتساءل الكثير عن هذا الأمر، ولكن رغم ذلك هي أفضل وأهم منصة في المملكة، فمن الشروط التي يجب أن تتوافر للتسجيل في المنصة كالآتي:

التوجه إلى موقع منصة اعتماد الرسمي من هنا .

. قم باختيار كلمة مستخدم جديد.

قم بملأ البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة.

سيتم إرسال رسالة لك على الايميل المكتوب في البيانات، و يطلب منك تأكيد التسجيل بمنصة اعتماد.

بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المتبقية من مستندات مالية أو عقود أو مشتريات، وتقوم باستكمال تسجيلك في المنصة.

بعد ذلك تقوم بطباعة التفويض على الأوراق الرسمية للشركة.

ثم تصدق من الغرفة التجارية على التفويض.

حتى يتم تفعيل الحساب قم بإرسال صورة من التفويض ويكون ذلك إلكترونياً وتكون هذه أخر خطوة تقوم بها.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

ومن الشروط الواجب توافرها عند تسجيلك في منصة اعتماد: