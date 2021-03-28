ظهور نتائج اختبار القدرات 1442 الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات عن طريق توكلنا وقياس

تم إعلان نتائج اختبار القدرات والقياس الأخير بالسعودية، ويبحث الكثير من الطلاب عن طريقة لمعرفة نتائج اختباراتهم في اختبارات التحصيل القدرات والقياس 1442، تابع معنا لتتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات واختبار القياس 1442 عبر تطبيق توكلنا بكل سهولة، مع خالص تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق، ونسأل الله لهم أن يسدد خطاهم، تابع معنا للتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات والقياس بسهولة.

طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات عن طريق موقع قياس 1442

للاستعلام عن نتائج اختبار القدرات والقياس يجب عليك القيام بالخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى موقع قياس للخدمات الإلكترونية e-services.qiyas.sa.

سينتقل بك الموقع إلى الصفحة الرسمية الخاصة بموقع قياس.

قم بتسجيل الدخول عن طريق ادخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين في خانة رقم السجل المدني.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك في خانة كلمة المرور.

اضغط على رمز التحقق أنا لست برنامج روبوت.

اضغط على تسجيل الدخول.

ستذهب إلى صفحة اختر من شريط القوائم اختبارات مسجلة.

ومنها اختر بشريط القوائم نتائج.

حدد نوع الاختبار (قدرات عامة، تحصيل دراسي، قدرات عامة للجامعيين، إنجليزي معلمين).

انقر على بحث.

ستظهر لك نتيجة الاختبار.

قم بتحميل تطبيق توكلنا عن طريق متجر بلاي أو آب ستور للآيفون.

قم بتسجيل الدخول في التطبيق بالبيانات الصحيحة الخاصة بك.

فور تسجيل دخولك ستظهر لك نتيجة الاختبار الخاص بك.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات عن طريق تطبيق توكلنا

وهكذا تكون قد تعرفت على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الأخيرة، نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يكلل مجهوداتكم بالنجاح والتفوق، اللهم وفق أبناءنا وإخواننا الطلاب باختباراتهم، وقر أعينهم، وسدد خطاهم، ونجحهم في اختباراتهم.

للتعرف على مواعيد اختبارات القدرات 1442 اضغط على الرابط مواعيد اختبار القدرات 1442 قياس القبول بالجامعات السعودية.