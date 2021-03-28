المرصد: اعتقال العشرات من أسر داعش فى مخيم الهول شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المرصد، أن "قوات مشتركة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب وHAT، بدأت فجر اليوم بحملة أمنية كبيرة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقى الحسكة، ضد أذرع تنظيم داعش".

وأشار المرصد فى بيانه إلى أن عناصر التنظيم الإرهابى تعيث فسادًا فى المخيم، من حيث الانفلات الأمنى الكبير وتنفيذ خلايا التنظيم لاغتيالات وجرائم قتل كبيرة هناك".

وبذلك، يعود المخيم الواقع فى ريف محافظة الحسكة السورية، إلى الواجهة مجددًا، حيث تتراكم فيه الجثث، ويرتفع عداد القتلى.