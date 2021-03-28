هجوم إلكترونى على أكبر شركة إعلامية فى أستراليا وتوقف بث برامجها

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشركة الأسترالية، إن الهجوم منعها من إمكانية بث برنامجها "ويك إند توداى"، صباح اليوم الأحد فى أستراليا، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وفى مذكرة للعاملين، قالت فانيسا مورلى: "تعمل فرق تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة من أجل استعادة تشغيل أنظمتنا بشكل كامل، ومازالت أقسام النشر والإذاعة مستمرة فى العمل".

فيما دعت الشركة كافة الموظفين إلى العمل من المنزل حتى إشعار آخر، وتمتلك الشركة محطات إذاعية وصحف، بينها "ذا أوسترالين فاينانشا ريفيو، وذا سيدنى مورنينج هارالد، وذا إيدج".