مقتل مهاجرين اثنين وفقدان 9 قبالة سواحل إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، أفادت الإدارة الإسبانية فى منطقة مورثيا، جنوب شرق إسبانيا، بأن "هناك قتيلان تم انتشال جثتيهما، وإغاثة 3، بينما بقى 9 فى عداد المفقودين".
وكان المهاجرون يحاولون الوصول إلى إسبانيا عندما انقلب مركبهم، ليل السبت الأحد، قبالة سواحل بلدة ماثارون، فيما يواصل خفر السواحل "عمليات البحث للعثور على المهاجرين المفقودين".
وغالبا ما يلقى مهاجرون حتفهم غرقًا فى هذه المنطقة من غرب المتوسط، حيث قتل 330 شخصًا العام 2020 و58 منذ مطلع العام، وفق حصيلة لمنظمة الهجرة الدولية.
ووصل حوالى 4.377 مهاجرًا إلى إسبانيا عبر البحر منذ يناير، ونزل أكثر من نصفهم فى جزر الكنارى التى تشهد تدفق مهاجرين بأعداد متزايدة منذ نهاية العام 2019.
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