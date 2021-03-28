بأمر بيلوسى.. أول أمريكى من أصول إفريقية يتولى أمن الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد عينت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، ويليام ووكر، رئيس الحرس الوطنى للعاصمة واشنطن سابقًا، ليصبح مسؤولاً لأمن مجلس النواب.

وبحسب "سى إن إن"، سيكون ووكر هو المسؤول الأول عن إنفاذ القانون والبروتوكول فى مجلس النواب، والحفاظ على النظام فى الجزء الخاص بمجلس النواب من مجمع الكابيتول الأمريكى، إلا أنه سيتوجب إجراء تصويت بشأن تعيينه للمصادقة على قرار رئيسة مجلس النواب.

وفى بيان لها، قالت بيلوسى: "يشرفنى أن أعين اللواء وبليام جيه. ووكر قائد الحرس الوطنى لمنطقة كولومبيا المسؤول الثامن والثلاثين عن أمن مجلس النواب، خلفًا لـ تيموثى بلودجيت، الذى تولى المنصب مؤقتًا فى أعقاب أحداث الكابيتول التى اندلعت فى 6 يناير الماضى"

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى: "خلال مسيرته المهنية الطويلة والمتفانية فى الخدمة العامة، أثبت الجنرال ويليام ووكر، أنه قائد يتمتع بقدر كبير من النزاهة والخبرة"، لافتة إلى أن "تعيين ووكر سابقة تاريخية وخطوة مهمة لهذه المؤسسة ولأمتنا، لأنه أول أمريكى من أصول إفريقية يشغل منصب مسؤول الأمن فى المجلس"، لافتة إلى أنه كان عميلا خاصًا فى إدارة مكافحة المخدرات سابقًا.

واعتبرت بيلوسى أن تجربة ووكر "ستكون رصيدًا مهمًا لمجلس النواب، خاصة فى ظل تمرد 6 يناير. ومن الضرورى أن نعمل لتعزيز مؤسستنا والحفاظ على مجتمع الكابيتول، وكل من يزوره بأمان".

يذكر أن ووكر قدم فى وقت سابق من الشهر الجارى، معلومات أساسية حول الجدول الزمنى للأحداث التى أدت إلى الانهيار الأمنى فى أحداث الكابيتول، خلال شهادة أمام مجلس الشيوخ، قائلاً إنه "نقل نداء عاجلاً من رئيس شرطة الكابيتول إلى كبار مسؤولى وزارة الدفاع الأمريكية، للحصول على دعم لقوة الشرطة"، إلا أن طلبه استغرق أكثر من 3 ساعات لنيل الموافقة النهائية.