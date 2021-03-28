آخر قرارات وزارة التعليم السعودية بعد تقديم الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية بنهاية الأسبوع العاشر من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وتضمنت آخر قرارات خادم الحرمين الشريفين تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد أن جاء أمره الكريم بتقديم الاختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطة والثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر، وسنتعرف الآن علي أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في هذا الشأن.

منصة مدرستي التعليمية تستقبل أبناء المملكة العربية السعودية، ويبدأ الأسبوع الحادي عشر استعداداً للاختبارات النهائية التي ستنطلق مع بداية شهر رمضان المبارك، ويمكنكم التعرف علي آخر تفاصيل الوزارة بشأن تقديم الاختبار النهائي، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بالتقديم، كما يجب عليكم الاستعداد من أجل الاختبارات جيداً خلال الفترة المقبلة حتي يتم خوضها والنجاح بتفوق.

آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية

جاء ضمن أخر قرارات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بشأن موعد الاختبار النهائي، أنه تم تقديم عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ لتكون في شهر رمضان المبارك لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

أتضح لنا من الفيديو التالي كيفية سير العملية المقررة للاختبارات النهائية، وكيف ستصبح نتائج الطلاب متاحة عبر نظام نور برقم الهوية فقط، وذلك كما نرفق لكم بالفيديو التالي.

أوامر وزير التعليم السعودي

كانت إشادة وزير التعليم السعودي بشان تقديم الاختبارات النهائية، تحتم علي الجميع الاستعداد لهذا الاختبار جيداً، حيث ستبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم 1 من شهر رمضان المبارك، كما ستكون اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم 6 من رمضان كما تم إعلانه بالجدول الجديد، علي أن يقوم الطلاب بأداء الاختبارات وفقاً للتعليمات والتنويهات الاحترازية.

ودعا وزير التعليم جميع الطلاب والطالبات إلى استثمار أوقاتهم الدراسية فيما تبقى من العام الدراسي الحالي، والاستعداد المبكر للاختبارات، وتحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً شكره للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدربين في مؤسسة التدريب التقني والمهني على جهودهم المخلصة خلال العام الدراسي الحالي، متمنياً الصحة والنجاح والتوفيق للجميع، وذلك وفق ما جاء ضمن آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، فما رأيكم في هذه القرارات.