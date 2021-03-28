حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت عن طريق وزارة الصناعة و وزارة التجارة خلال سنة 2021

حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت عن طريق وزارة الصناعة و وزارة التجارة سنة 2021، اتجهت وزارة الصناعة و وزارة التجارة في دولة الكويت إلى إنشاء جمعية تعاونية تهدف إلى توفير المواد الغذائية للشعب الكويتي، للحفاظ على سلامة الشعب، وذلك بسبب وجود الحظر الذي فرض على العديد من الدول، ومنها دولة الكويت، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحظر في دولة الكويت من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لذلك قامت كلتا الوزارتين التجارة والصناعة بإنشاء تلك الجمعية وتحديد موعد معين لكل مواطن للتسوق لشراء الأغراض الغذائية التي يحتاجها حفاظاً على سلامة الشعب الكويتي.

حجز موعد الجمعية التعاونية الكويت عن طريق وزارة الصناعة و وزارة التجارة خلال شهر مارس لسنة 2021

تعلن دولة الكويت عن بدء حجز موعد الجمعية التعاونية وذلك عن طريق وزارة الصناعة و وزارة التجارة وذلك خلال شهر مارس لسنة 2021 حيث تقدم وزارة الصناعة و وزارة التجارة للشعب الكويتي خدمة حجز المؤتمرات للتعاونيات، وذلك يكون أون لاين عن طريق الإنترنت، للحفاظ على راحة وسلامة الشعب الكويتي من فيروس كورونا المستجد، وذلك أيضاً لتجنب الازدحام الذي يكتسح الشوارع، والذي يؤدي إلي إصابة العديد من الناس بالفيروس، ويتم من خلال البوابة الرسمية لوزارة الصناعة و وزارة التجارة لدولة الكويت حجز موعد جمعية التسويق التعاوني، وهذه البوابة توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لشعب الكويت، ومن هذه الخدمات تنظيم عمليات الشراء في المتاجر التعاونية.

تحديد موعد التسوق في الجمعية التعاونية بدولة الكويت بالطرق الآتية

استخدمت وزارة الصناعة و وزارة التجارة بدولة الكويت الرابط الذي حددته عند تحديد موعد التسوق من خلال حجز الأطعمة المراد شرائها: