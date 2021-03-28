رابط نتائج قياس 1442خطوات الإستعلام عن نتائج المركز الوطني للقياس

رابط نتائج قياس 1442ه‍ الذى يبحث عنه الكثيرين من الطلاب والطالبات وذلك للتعرف على النتيجة المقرر أن يتم الإعلان عنه فى مساء هذا اليوم، حيث تعد نتائج اختبارات قياس من الشروط الهامة لقبول الطلبة فى الجامعات والمعاهد السعودية والذى يتم فى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، حيث ينقسم اختبار إلى جزئين محسوب وورقي، وتحدد درجات هذا الإختبار دخول الطلاب الكليات والجامعات السعودية، وقد انتهت هيئة تقويم التعليم والتدريب من اختبارات القدرات العامة قياس والقسم العلمي المكون من مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات، والتخصص الأدبي المكون من المواد البلاغة والتوحيد والفقة، الحديث، التاريخ، النقد، الجغرافيا.

اتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية التعرف على نتيجة الإختبارات العامة للقدرات والمقرر أن تعلن اليوم عبر الدخول على رابط نتائج قياس 1442ه‍ وإدخال رقم الهوية أو السجل المدني، كما يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع قياس. الدخول علي القائمة الرئيسية للموقع. الدخول علي قائمة النتائج. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. يمكنكم الآن التعرف علي نتيجة اي مادة.

تجري خطوات الإستعلام عن نتيجة الإختبارات العامة للقدرات وفقاً إلى الشروط والمعايير التى حددتها المركز الوطني للقياس وذلك عبر إتباع الآتي:

الدخول على رابط موقع قياس.

إختيار ملف الطالب.

الضغط على أيقونة النتائج.

التوجه إلى نوع الإختبار.

النقر على كلمة”البحث”.

نوجه عناية القراء الاعزاء أن الإعلان عن النتيجة اليوم ومن يرغب فى التعرف على نتيجة الإختبارات العامة للقدرات العامة التوجه مباشرة إلى نتيجة قياس 1442 نظراً إلى الضغط الشديد على موقع النتائج سنقوم بمساعدة الطلاب والطالبات فى الحصول على النتيجة دون عناء الضغط على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني للقياس، أو من خلال تسجيل رقم الهوية في التعليقات لمساعدتك على التعرف على النتيجة.