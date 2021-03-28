قرض ميسر جداً يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب للنساء والرجال من الأمثل للتمويل

قرض ميسر جداً يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب بإسهل الإجراءات الممكنة من شركة الأمثل للتمويل وهي شركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي توفر كافة التسهيلات لكسب العملاء وتحقيق هدف الوصول إلى أفضل مستوى في تقديم الخدمات المالية بصورة ميسرة بحيث تشمل النساء والرجال العاملين بالقطاعات سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة كما يضم أيضاً العملاء السعوديين والوافدين من جنسيات مختلفة وهذا ما يميز شركة الأمثل للتمويل بأنها توفر المميزات في مجموعة متكاملة من أجل الحصول على القرض بأسهل ما يمكن مع تسهيل السداد بأقساط مريحة لضمان عدم التعثر، كل هذا بجانب أن جميع المنتجات سواء القرض الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات مع الوعد بالتملك كلهم مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، بمعنى أنك تأخذ القرض وانت مطمئن.

مزايا قرض شخصي من شركة الأمثل للتمويل

تعرض شركة الأمثل مجموعة القروض بصورة حسنة من ناحية المميزات التي تعطيها للعميل المتقدم على طلب قرض ميسر بدون تحويل راتب ولا كفيل غارم، هذا الأمر الذي يبحث عنه معظم العملاء ساكني المملكة سواء من السعوديين أو المقيمين لتسهيل عليهم أخذ المال لتدبير ظروف حياتهم وتحقيق طموحاتهم بشكل مرن دون تعقيد وهذا ما توفره الشركة في عدة نقاط عليك معرفتها:-

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة وحتى 65 عام.

ألا يقل الراتب الشهري عن 7500 ريال سعودي مع وجود كفيل ، أما إذا كان التمويل بدون كفيل لجميع القطاعات فيجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي.

لابد من الإفصاح عبر الإقرار بالالتزامات الشهرية.

شروط الحصول على قرض ميسر جداً يبدأ من 20 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب من الأمثل للتمويل

المستندات المطلوبة /