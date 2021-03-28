التسجيل في منح ومساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالسعودية

منح ومساعدات مؤسسة الوليد الخيرية بالمملكة العربية السعودية، تقدم المؤسسة الخيرية للأمير وليد بن طلال مساعدات هامة تهم جميع المواطنين الأقل دخلاً والمواطنين الأكثر احتياجاً للخدمات المالية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة والتي يتم الحصول عليها من مؤسسة الوليد، فمنذ إنشاء مؤسسة الوليد وقد ساهمت المؤسسة ودعمت العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات مساعدة، وتم إجراء الكثير من المشروعات الإنسانية من أجل مساعدة الغير، وقد أنفقت المؤسسة ما يعادل 18 مليار سعودي علي مختلف المشروعات الخيرية المختلفة، وقد بلغ عدد المستفيدين من مؤسسة الوليد ما يرقب من 370 مليون مواطن، وسوف نوضح لجميع المواطنين كيفية التسجيل في منح ومساعدات مؤسسة الوليد الخيرية بالمملكة العربية السعودية.

أساسيات صرف منح ومساعدات مؤسسة الوليد الخيرية

بعض الشروط يجب توافرها في جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي دعم من برامج السكن والسيارة بمؤسسة الوليد الإنسانية، ومن الشروط الرئيسية:

ألا يتعدى مجموع الراتب الشهري لكل رب أسرة عن مبلغ 3000 الآف ريال سعودي.

عدم وجود أملاك تخص طالب المنحة سواء مبني أو سكن خاص أو سيارة حتي يتم الموافقة علي الطلب من مؤسسة الوليد الخيرية.

من شروط منح مؤسسة الوليد أن يتعهد كل طالب للمنحة، بعدم التصرف بأي شكل من الأشكال في بيع أو أيجار الوحدة السكنية أو السيارة التي تمنحها مؤسسة الوليد للفائز المستحق وفق توافق الشروط وتحديد أحقية كل فرد في صرف الدعم المؤسسي.

التزام كافة المواطنين المستفيدين من منح ومساعدات الوليد بن طلال الخيرية، بعدم إجراء أي ممارسات لأنشطة تكون مخالفة لجميع القواعد الدينية أو القوانين التي تحددها الدولة أو التفكير في استغلال هذه المنح استغلال تجاري.

في حالة توافر شروط مؤسسة الوليد بن طلال للبرامج الخيرية التي تقدمها للمواطنين الأكثر احتياجاً، فالمؤسسة توفر إمكانية التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني وهو دعم الوليد الخيري، وهو الموقع الرسمي للتسجيل الإلكتروني الخاص بالمواطنين والذي يطلب فيه كل مواطن نوع المساعدة المرجو الحصول عليها.

يتم التواصل مع جميع المستفيدين من أجل تسليم السيارات أو الوحدات السكنية من خلال الاتصال الشخصي بهم، مع مراعاة اختيار الحالات الأكثر احتياجاً إلى الحصول علي مثل هذه المساعدات، كما تقوم المؤسسة باختيار المواطنين من برنامج الإسكان من جميع مدن المملكة من خلال جدول زمني يتم تحديده جيداً.

طريقة الانضمام والتسجيل في برامج المنح الخاصة بمؤسسة الوليد الخيريةرقم الاتصال الموحد بمؤسسة الوليد الخيرية بالمملكة

تسهيلاً علي جميع المواطنين الباحثين عن رقم الاتصال بمؤسسة الوليد الخيرية، فقد وفرت المؤسسة رقم اتصال موحد وهو 966112110000 من أجل تقديم جميع الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالحصول علي المساعدات الإنسانية من المؤسسة، ويتم الاتصال علي الرقم السابق طوال أيام الأسبوع لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية