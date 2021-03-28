وزارة الداخلية السعودية تطلق الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين

صرحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ان الهوية الرقمية الجديدة اكثر من تسعه عشرة مليون مستخدم في السعودية يستفيدون من الهوية الرقمية الجديدة حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق المشروع عن طريق تطبيق توكلنا وتشمل الهوية الوطنية للسعوديين – وهوية مقيم للمقيمين بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا حيث جاء الإعلام بهدف تمكين الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية في المملكة وفي هذا المجال تحدث الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المهندس عبد الله العيسي في حديثة علي أن تقديم هذا المنتج الوطني سيساهم في تعزيز التحول الرقمي في السعودية حيث سيتمكن اليوم أكثر من تسعة عشرة مليون مسجل في التطبيق من استخدام هويتهم الرقمية في جميع تعاملاتهم الحكومية والخاصة وتطبيق توكلنا ومن خلال حزمة الخدمات التي يقدمها سواء للمواطن أو المقيم يساهم في تحسين جودة الحياة وهو الأمر الذي إعتمدنا عليه من خلال تقديم هذا المشروع إضافة إلى بقية المشاريع التي سيتم إطلاقها قريباً في المستقبل العاجل في المملكة لمواكبة التقدم والازدهار .

توجيهات محمد بن سلمان لإطلاق الهوية الرقمية

وقد صرح العيسي بأنه يتوافق إطلاق هذا المنتج الحديث ترجمة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وحرصه التام على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إطار دعم للسعي الي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 التي تنظر اليها المملكة في تسهيل جودة حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية .

هل الهوية الرقمية تعد إثباتاً رسمياً

وقد صرحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة كما اعتدنا علي التقدم والرقي في التعامل في جميع المجال والقطاعات في المملكة.