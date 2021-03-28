أخبار اليمن : لبوزه يجدد التأكيد على مواقف المؤتمر وإنحيازه للشعب والتصدي للغزاة

لبوزه يجدد التأكيد على مواقف المؤتمر وإنحيازه للشعب والتصدي للغزاةجدد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه، التاكيد على بقاء المؤتمر الشعبي العام وعبر قيادته الحكيمة مرتبطا بهموم الناس ومنحازا للشعب ومدافعاً عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، رافضاً ومتصدياً للمخططات الرامية الى تمزيق اليمن وتدمير نسيجه الوطني‮ ‬ومقدراته‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬المعتدين‮ ‬والغزاة‮ ‬والمحتلين‮.‬

مشيرا في افتتاحيته لإسبوعية( الميثاق) بعنوان (يوم‮ ‬الصمود‮ ‬الوطني‮.. ‬ذكرى‮ ‬انتصار‮ ‬الإرادة‮ ‬الوطنية) بمناسبة يوم الصمود الوطني 26 مارس، إلى بقاء المؤتمر الشعبي العام كحزب رائد في متن منظومة الصمود امام عدوان منفلت من كل القيم والاخلاق والانسانية.

ولفت نائب رئيس المؤتمر إلى إصطفاف المؤتمر الى جانب اخوانه في (انصار الله) وكافة ابناء الشعب اليمني ومختلف قواه قابضاً على جمر التصدي لهذا العدوان بكل الوسائل‮، ‬وداعياً‮ ‬الى‮ ‬مزيد‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬دفاعاً‮ ‬عن‮ ‬الكرامة‮ ‬والعزة‮ ‬والحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة‮ ‬والسيادة‮.‬

منوها إلى وضوح مواقف المؤتمر" من خلال المواقف الوطنية والمبدئية التي تتبناها قيادته الحكيمة ممثلة بالمناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر، الذي استطاع في ظروف استثنائية أن يضع المؤتمر في الخط الوطني الذي لايقبل المساومات على الثوابت الوطنية التي في طليعتها السيادة‮ ‬والوحدة‮ ‬وكرامة‮ ‬اليمنيين‮".‬

وثمن لبوزه عاليا التضحيات والبطولات العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوّعون من عامة أبناء الشعب، في سبيل الذود عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله وفي التصدّي للمعتدين والغزاة والمحتلين ومرتزقتهم وقوى‮ ‬الإرهاب‮.‬

واشار نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى رفض المؤتمر لكل محاولات شق الصف الوطني المقاوم للعدوان "حيث يتحرك المؤتمر وكل قواعده وحلفائه امام اي شكل من اشكال تلك المهددات للوحدة الوطنية وفي مقدمتها، المهاترات والمكايدات الإعلامية التي يثيرها البعض بين الحين والآخر لأهداف تخدم قوى العدوان ومرتزقته وتحقيق مصالح شخصية لمن يتبنونها"..