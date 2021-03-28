فيديو مؤثر.. مودريتش يحبس دموعه

أظهر مقطع فيديو تأثّر النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، لدى تكريمه من قبل الاتحاد الكرواتي، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ منتخب بلاده، بعد الفوز على قبرص، السبت.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي، لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزا إنجاز مواطنه داريو سيرنا الذي شارك في 134 مباراة.

وبعد عرض فيديو يتحدث عن إنجازات مودريتش في مبارياته الدولية، غالب النجم الكرواتي الدموع، وبدا عليه التأثر بشكل كبير.

وبعد انتهاء الفيديو المشيد بمودريتش، وقف لاعبو المنتخب الكرواتي على أقدامهم، معبرين عن تقديرهم لنجم منتخبهم الوطني، وبدأوا بالتصفيق، حسبما ذكر موقع "غيف مي سبورت" المتخصص بالأخبار الرياضية.

وكانت تقارير رياضية قد تحدثت عن احتمال اعتزال مودريتش، إلا أن الأخير علّق على ذلك بعد فوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على أتالانتا في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا: "أبلغ من العمر 35 عاما ولكني أشعر كما لو أنني في الـ27 من عمري. أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف: "لا يجب أن ننظر إلى العمر، فالأمر كله يتعلق بكيفية أدائنا على أرض الملعب. ما زلت متعطشا للمزيد، لمواصلة اللعب على أعلى مستوى".