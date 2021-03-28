ارتفاع عدد مصابى هجوم إندونيسيا الانتحارى إلى 20 شخصا

جدة - نرمين السيد - ووقع الهجوم أثناء إقامة قداس أحد السعف، وقالت الشرطة أن المشتبه بهما الاثنين لقيا حتفهما على الفور، حيث فجر أحدهما نفسه بعد أن منعهما أفراد الأمن من دخول الكتدرائية عقب أن اشتبهوا بهما.
وقال رئيس الشرطة فى مقاطعة سولاويسى الجنوبية، المفتش العام ميرديسيام، خلال زيارته للضحايا فى إحدى المستشفيات، إن العدد ارتفع إلى 20 مصابا، وتتراوح الإصابات بين الخطيرة والمتوسط والطفيفة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.
وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو قد أدان الهجوم الانتحارى، قائلا: إن كافة الديانات لا تقبل بأى نوع من أنواع الإرهاب.
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