منظمة حقوقية: اعتقال 250 متظاهرًا فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت المنظمة دعت إلى تنظيم مسيرات كبيرة، أمس السبت، ضد الرئيس البيلاروسى الذى يحكم البلاد منذ فترة طويلة، إلا أن الدعوات لم تفلح.

وبحسب وسائل إعلام غربية، تجمع النشطاء فى مجموعات صغيرة فى الشوارع، وأظهرت الصور والمقاطع المصورة التى نشرت عبر الانترنت الشرطة تعتقل عددًا منهم.

ولم تشهد بيلاروسيا أى تظاهرات كبيرة مناهضة للحكومة منذ سيطرة الأمن على تظاهرات حاشدة فى العام الماضى، والتى خرجت عقب الانتخابات التى أجريت يوم 9 أغسطس الماضى، وأعلنت فوز لوكاشينكو بالانتخابات.