وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مدغشقر أندرى رادزولينا، إن رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، الذى قاد هذه الدولة لمدة 22 عاما، توفى اليوم الأحد فى مستشفى عسكرى فى مدينة أنتاناناريفو عاصمة الجزيرة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف الرئيس الحالى، فى تغريدة على "تويتر": " توفى ديدييه راتسيراكا صباح الأحد عن عمر يناهز 84 عاما. فقدت بلادنا رجلا وطنيا فذا". من جانبها، ذكرت مجلة Jeune Afrique، أنه تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى فى 22 مارس، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا. وقال الأطباء إن حالة المريض لا تثير أى قلق. لكن صحته تدهورت فجأة ليلة الأحد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمى للوفاة. شغل ديدييه راتسيراكا منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975 إلى 1993 ومن 1997 إلى 2002.

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