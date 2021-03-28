نتائج قياس الورقي 1442 وطريقة طباعة كشوف النتيجة

نتائج قياس الورقي 1442، شهد محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بحث كبير من قبل الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية على نتائج قياس الورقي 1442، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أنه سوف يتم إعلان النتائج للطلبة والطالبات، حيث يرغب الآلاف من الطلبة والطالبات الآن في معرفة نتائج اختبار القدرات العامة .

الاستعلام عن نتائج قياس الورقي 1442:-

يمكن للطلبة والطالبات الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات العامة، وهم الطلاب الجامعيين الذين يحملون الشهادات الجامعية من درجة البكالوريوس أو ما بعد درجة البكالوريوس ممن يحملون درجات الدبلوم أو الماجستير، معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على المركز الوطني للقياس.

2- اختيار الاستعلام عن نتيجة اختبار.

3- يتم تسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

4- يتم اختيار نوع الاختبار المطلوب معرفة نتيجته.

ولاختبار القدرات العامة أهمية للطلبة والطالبات الحاصلين على الدرجات الجامعية، حيث أنه يمكنهم من الالتحاق بالوظائف الإدارية التي تعلن عنها الجهات سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث يتم اختبار المتقدمين في العديد من القدرات والمهارات سواء اللغوية أو المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى.

أما الاختبار التحصيلي والذي يتم إجرائه أيضاً عبر المركز الوطني للقياس فهو هام جداً للطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، حيث يؤدي الطلاب في القسم العلمي اختبار في مواد الرياضة والمواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والأحياء، ولكي يلتحق الطلاب بالجامعات لابد من اجتياز اختبار التحصيلي، وتعد النسبة التي يحصل عليها الطلاب هامة جداً في اختيار المجال العلمي الذي يمكن الالتحاق به في الكليات والجامعات المختلفة.

خطوات طباعة كشوف النتيجة:-

1- الدخول على المركز الوطني للقياس وتسجيل الدخول.

2- حدد الاختبار الذي تريد طباعة نتيجته.

3- قم بالضغط على أيقونة الطباعة واختر عدد النسخ.