برقم الهوية .. الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات المعرفية 1442

الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات المعرفية للطلاب المتقدمين لها عبر المركز الوطني للقياس 1442، هو ما سوف نتيحه لكم بشيء من التفصيل في مقالنا هذا على موقع ثقفني، إذ صرح المركز الوطني للقياس أن نتائج الطلاب الذين تقدموا للاختبارات في وقت سابق، يمكنهم الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص به عبر شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1442:

قام المركز الوطني للقياس بإجراء عدد من اختبارات القبول متى يتم اختبار مدى كفاءة الطلاب لشغل الوظائف الحكومية المستقبلية لهم على اختلافها، ومدى قدرة تعامل الطلاب مع كافة المواقف الحياتية والأزمات التي تعرقلهم عن أهدافهم، حيث قام الطلاب بأداء الاختبارات في وقت سابق من شهر مارس الجاري لعام 2021 ميلاديا، على هيئة اختبارات ورقية، ويمكنهم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الشخص المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص الخاص بالمركز الوطني للقياس. يقوم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به، التي تلزم لتسجيل الدخول في الأماكن المخصصة لها. يقوم بالنقر على جملة “أنا لست روبوت”. والآن يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. يقوم بعد ذلك بتحديد نوع الاختبار الذي يرغب في الاستعلام عن نتيجتة أدائه. وأخيرا يقوم بالنقر على أيقونة “بحث”. ينتظر بعد ذلك ظهور نتائج اختبار القدرات المعرفية التي قام بأدائها في وقت سابق.

موعد إجراء اختبارات القدرة المعرفية 1442:

كان قد أتاح المركز الوطني للقياس إمكانية إجراء اختبارات القدرات المعرفية لطلاب شهادة الثانوية العامة لكلا الجنسين من الذكور والإناث على هيئة اختبارات ورقية بدءا من 7 مارس الجاري لعام 2021 ميلاديا، وبعدما ينتهي الطلاب من أداء اختباراتهم، سوف يقوم المركز بمراجعة إجابات الطلاب والتدقيق المفصل فيها، لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، ومن ثم إعلان نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني للقياس.

تسجيل اختبارات القدرة المعرفية مركز قياس 1442:

صار بإمكان طلاب الجامعات الذين يريدون التقدم لوظائف المملكة الحكومية التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية للمركز الوطني للقياس عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس. يقوم بعد ذلك بإدخال رقم السجل المدني الخاص به في الحقل المخصص له. يقوم بإدخال كلمة المرور في الحقل المخصص لها. يقوم بإدخال رمز التحقق في الحقل المخصص له. وأخيرا يقوم بالضغط على كلمة “دخول”.

اختبار القدرة الاستدلالي.

اختبار القدرة المكانية.

اختبارات القدرة اللفظية.

اختبار القدرة الكمية.

أنواع اختبارات قياس للقدرات المعرفية الورقية: