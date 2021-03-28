التمويل العقاري بنك البلاد شروط ومميزات القروض العقارية

يعتبر التمويل العقاري بنك البلاد واحد من أهم التمويلات التي يتم البحث عنها من الأفراد حيث يقوم بنك البلاد بتقديم العديد من العروض التمويلية الخاص بالتمويل العقاري للعملاء، بالإضافة إلى تقديم التمويل الشخصي بنك البلاد والذي من خلاله يستطيع الأفراد الحصول على تمويلات تساعدهم في التجهيزات أو الزواج أو المصاريف التي تطرأ عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري بنك البلاد.

التمويل العقاري بنك البلاد

من خلال التمويل العقاري بنك البلاد يستطيع الأفراد الحصول على تمويل البناء الذاتي، أو تمويل الرهن الميسر، هذا بالإضافة إلى إمكانية شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسوف نتعرف فيما يلي على طريقة الحصول على التمويل العقاري وكذلك شروط الحصول عليه.

طريقة الحصول على التمويل العقاري

هناك بعض الخطوات التي يجب على المستخدم إتمامها للحصول على التمويل العقاري حيث قد وفر البنك إمكانية التقديم للحصول على تمويل عقاري بنك البلاد من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك البلاد.

التوجه إلى أيقونة التمويل العقاري الموجودة بأعلى الصفحة.

يتم فتح صفحة أخري بها جميع أنواع التمويل العقاري المتاحة للعملاء ويمكن الاختيار ما بينها.

بمجرد الضغط على نوع التمويل المرغوب فيه يتم فتح صفحة جديدة ويتم الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن والموجودة أخر الصفحة.

يتم طلب بعض المعلومات من العميل ويجب عليه تعبئتها بكل دقة ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.

شروط التمويل العقاري بنك البلاد

قد وضع بنك البلاد بعض الشروط الهامة والواجب توافرها في الأفراد لكي يتسنى لهم الحصول على التمويل العقاري من البنك وتتلخص هذه الشروط في: