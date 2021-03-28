نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas رابط استعلام نتائج قياس القدرات العامة 1442

نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas ، قام المركز الوطني للإعلام والتدريب بإجراء أختبارات القدرات للطلاب بصورة إلكترونية عبر موقع قياس 1442 ، والهدف من هذه الإختبارات هو معرفة مستوي الطلاب وقياس القدرات العامة في مختلف التخصصات العلمية ، فهي ليست اختبارات تحصيلية مثل نهاية العام ، وإنما هي اختبارات لفظية تعتمد على اسئله تجربية في بعض المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، وبعض المواد الأدبية مثل النحو والبلاغة والجغرافيا والفقه ، وقد وردت أنباء عن ظهور نتائج قياس 1442 عبر مواقع السويشيال ميديا ، فأصبح الضغط متزايد من الطلاب عن طريقة الاستعلام على نتائج قياس ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط مباشر لتسجيل الدخول عبر موقع قياس .

رابط استعلام نتائج قياس اختبار القدرات العامة 1442

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم الهوية فقط ، من خلال موقع المركز الوطني للقياس بسهولة بإتباع الخطوات الآتية :

تسجيل الدخول إلي ’’ موقع قياس ’’ .

إضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الإختبارات .

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية ورمز التحقق .

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الدخول .

قم بإدخال اسم المادة ونوع الإختبار المراد الاستعلام عنها .

إضغط على بحث ستظهر النتيجة في الحال .

نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas

إذا واجهت الطالب مشكلة في فقدان كلمة المرور الخاصة به ، يمكنك استعادتها بسهولة وتسجيل الدخول مرة اخري لمعرفة نتائج اختبارات القياس من خلال إتباع الخطوات الآتية :