نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas رابط استعلام نتائج قياس القدرات العامة 1442

نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas ، قام المركز الوطني للإعلام والتدريب بإجراء أختبارات القدرات للطلاب بصورة إلكترونية عبر موقع قياس 1442 ، والهدف من هذه الإختبارات هو معرفة مستوي الطلاب وقياس القدرات العامة في مختلف التخصصات العلمية ، فهي ليست اختبارات تحصيلية مثل نهاية العام ، وإنما هي اختبارات لفظية تعتمد على اسئله تجربية في بعض المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، وبعض المواد الأدبية مثل النحو والبلاغة والجغرافيا والفقه ، وقد وردت أنباء عن ظهور نتائج قياس 1442 عبر مواقع السويشيال ميديا ، فأصبح الضغط متزايد من الطلاب عن طريقة الاستعلام على نتائج قياس ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط مباشر لتسجيل الدخول عبر موقع قياس .رابط استعلام نتائج قياس اختبار القدرات العامة 1442
يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم الهوية فقط ، من خلال موقع المركز الوطني للقياس بسهولة بإتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول إلي ’’ موقع قياس ’’ .
- إضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الإختبارات .
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية ورمز التحقق .
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الدخول .
- قم بإدخال اسم المادة ونوع الإختبار المراد الاستعلام عنها .
- إضغط على بحث ستظهر النتيجة في الحال .
إذا واجهت الطالب مشكلة في فقدان كلمة المرور الخاصة به ، يمكنك استعادتها بسهولة وتسجيل الدخول مرة اخري لمعرفة نتائج اختبارات القياس من خلال إتباع الخطوات الآتية :
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس .
- قم بالضغط على نسيت كلمة المرور .
- اكتب رقم السجل المدني .
- قم باختيار طريقة استعادة كلمة المرور عبر الهاتف .
- أدخل رقم الهاتف ، ثم أدخل رمز التحقق المرسل عبر رسالة إلكترونية .
- يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة ثم الدخول إلى الموقع بسهولة .
الوسوم
نتائج قياس برقم الهوية عبر موقع Qiyas ، قام المركز الوطني للإعلام والتدريب بإجراء أختبارات القدرات للطلاب بصورة إلكترونية عبر موقع قياس 1442 ، والهدف من هذه الإختبارات هو معرفة مستوي الطلاب وقياس القدرات العامة في مختلف التخصصات العلمية ، فهي ليست اختبارات تحصيلية مثل نهاية العام ، وإنما هي اختبارات لفظية تعتمد على اسئله تجربية في بعض المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات ، وبعض المواد الأدبية مثل النحو والبلاغة والجغرافيا والفقه ، وقد وردت أنباء عن ظهور نتائج قياس 1442 عبر مواقع السويشيال ميديا ، فأصبح الضغط متزايد من الطلاب عن طريقة الاستعلام على نتائج قياس ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط مباشر لتسجيل الدخول عبر موقع قياس .رابط استعلام نتائج قياس اختبار القدرات العامة 1442
يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج القدرات العامة برقم الهوية فقط ، من خلال موقع المركز الوطني للقياس بسهولة بإتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول إلي ’’ موقع قياس ’’ .
- إضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الإختبارات .
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية ورمز التحقق .
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط على تسجيل الدخول .
- قم بإدخال اسم المادة ونوع الإختبار المراد الاستعلام عنها .
- إضغط على بحث ستظهر النتيجة في الحال .
إذا واجهت الطالب مشكلة في فقدان كلمة المرور الخاصة به ، يمكنك استعادتها بسهولة وتسجيل الدخول مرة اخري لمعرفة نتائج اختبارات القياس من خلال إتباع الخطوات الآتية :
- قم بتسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس .
- قم بالضغط على نسيت كلمة المرور .
- اكتب رقم السجل المدني .
- قم باختيار طريقة استعادة كلمة المرور عبر الهاتف .
- أدخل رقم الهاتف ، ثم أدخل رمز التحقق المرسل عبر رسالة إلكترونية .
- يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة ثم الدخول إلى الموقع بسهولة .
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