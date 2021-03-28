وكالة شئون المسجد النبوي تعلن إجراءات خطة شهر رمضان المبارك 2021

مع إقتراب شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وكالة شئون المسجد النبوي عن إجراءات خطة شهر رمضان المبارك 1442، وذلك في ظل الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الحجاج والمعتمرين حيث تم إتخاذ مجموعة مشددة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أرواح زوار بيت الله الحرام، وياتي ذلك في ضوء فتح باب الحج والعمرة خلال إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك تحرص الإدارة المتخصصة في المسجد علي إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتي تحمي الوطن والأفراد.

وكالة شئون المسجد النبوي خطة شهر رمضان 1442

أعلنت وكالة شئون المسجد النبوي صباح اليوم الأحد الموافق 15 من شعبان الجاري 1442 عن خطة وإجراءات شهر رمضان المبارك المتبعة من قبل القائمين علي خدمة ورعاية الحجاج والمعتمريين، وكذلك الشروط والإجراءات الواجب تطبيقها ومراعتها من قبل الحجاج والمعتمرين وذلك لأداء المناسك والعودة الي منازلهم سالمين بأمر الله، واليكم أهم هذة الإجراءات بالنسبة للمكان وجأت كالآتي

يتم إغلاق المسجد النبوي بعد الصلاة بنصف ساعة.

تتولي الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة توزيع الإفطار علي المصليين ويقتصر علي التمر والماء فقط.

منع تقديم السحور في المسجد النبوي وساحاتة ومرافقة.

تعليق الاعتكاف في المسجد النبوي الشريف خلال العشرة الأواخر من رمضان.

إستخدام الساحات الغربية الجديدة لأداء الصلوات.

أهم إجراءات وكالة شئون المسجد النبوي بالنسبة للأفراد

وتم إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وتطبيقها علي الأفراد لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي حياة وصحة الجميع وتتمثل هذة الإجراءات فيما يلي

ضرورة التزام الجميع بمسافات الأمان وكذلك وارتداء الكمامة واستخدام مطهر اليد بصورة مستمرة.

عدد تسليمات صلاة التراويح خمس تسليمات فقط.

التأكد من تطبيق التباعد الجسدي بين المصليين والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

إستخدام تطبيق موقف أثناء الخروج من موقف المسجد النبوي .

إفطار الصائمين فرديا مقتصرا علي التمر والماء فقط.

عدم اصطحاب صغار السن لمن هم دون 15 عام للمسجد النبوي وساحاته.

نرجو من الجميع الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات لحين الإنتهاء من المناسك والعودة آمنين سالمين بأمر الله وتقبل الله منكم جميعا صالح الأعمال.