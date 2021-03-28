التظليل المسموح به في السعودية 2021 | قيمة مخالفة التظليل

التظليل للعربات من الأمور المخالفة لدى إدارة المرور في المملكة ولكن قد يجهل الكثير أن هناك عقوبة يتم فرضها على المخالفين وقد يلجأ الكثير من الشباب إلى تظليل السيارات كنوع من الخصوصية أو التغيير وهم يجهلون أنها مخالفة سوف نتعرف على عقوبة التظليل والحالات المسموح بها في المملكة.

التظليل المسموح به في السعودية 2021

أعلنت إدارة مرور المملكة عن الحالات التي يسمح بها في تظليل السيارات وكذلك الأماكن المسموح بتظليلها لصاحب السيارة والتي يستخدم فيها اللون الأسود الشفاف ومن هذه الحالات:-

يسمح بتظليل السيارات التابعة للحكومة في السعودية بالتظليل.

يسمح للمركبات الخاصة بالجيش السعودي وكذلك الحرس الوطني ومن هم في حكمهم.

السيارات التي تتبع للسفارات أو الدبلوماسية السعودية.

السيارات التابعة للملك وولي عهدة الأمير محمد.

يسمح بتظليل المركبات التي لها قمرة قيادة ومقاعد خلفية وأبواب على الجانبين وتكون مخصصة لنقل الأفراد.

الأجزاء المسموح بتظليلها

حدد الحساب الرسمي الخاص بوزارة النقل مواصفات للتظليل المسموح به في السعودية وهو كالتالي:-

يسمح بالتظليل الشفاف الذي يمكن الرؤية من خلاله داخل السيارة وهو التظليل المتعارف عليه “زيرو 2″”02”.

يتم وضع التظليل على الزجاج على جانبي المقاعد الخلفية فقط.

لا يوضع تظليل أمامي بجوار السائق نهائياً إلا في الحالات المرضية ولها شروط خاصة.

السيارات التي لا يسمح لها بالتظليل

من السيارات التي منعت إدارة المرور ان يتم استخدام أي نوع من التظليل بها ما يلي:

لا يسمح بتظليل السيارات الأجرة العامة مثل الليموزين، أو السيارات التي يتم تأجيرها يومياً.

لا يسمح بتظليل السيارات الرياضية التي لها باب واحد، وكذلك مركبات نقل البائع المختلفة.

كافة المركبات التي تعمل بأجر داخل المدن لا يسمح لها بالتظليل.

لا يسمح بالتظليل إلا بالمواصفات التي أعلنت عنها إدارة المرور السعودي.

والجدير بالذكر أنه وفقاً لقانون المرور السعودي فيتم تظليل السارات التي لها قمرة قيادة أو غمارة ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، أو في الحالات المرضية الخاصة.

مخالفة التظليل في السعودية

وفقاً لقانون المرور السعودي بالجدول رقم 4 والفقرة رقم 23 والخاصة بعدم الالتزام بالضوابط التي وضعتها الإدارة المختصة في تظليل السيارات، فإن العقوبة تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 900 ريال.