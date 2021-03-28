دوت الخليج :- أعلنت الأردن، اليوم الجمعة 26 مارس/آذار، مشاركتها في جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس الهيئة البحرية الأردنية، قوله بدء مشاركة الأردن في المساعدة بأزمة قناة السويس. وتابع بقوله "قاطرة أردنية تشارك في جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس". وكانت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة 26 مارس/آذار، إنها استأنفت محاولات قطر السفينة الجانحة، التي أعاقت الحركة الملاحية في الممر الملاحي.

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