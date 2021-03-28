محافظة : الأردن وصل ذروة إصابات الموجة الثانية

دوت الخليج :- قال عضو لجنة الأوبئة استاذ علم الفيروسات والأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الأردن يمر في مرحلة انتشار وبائي واسع ضمن المرحلة الرابعة وهي الأعلى بحكم نسبة إيجابية الفحوصات وأعداد الإصابات.

وبين محافظة في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، أن الأردن وصل ذروة الإصابات في الموجة الثانية وستبدأ الإصابات خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أي وباء ينتشر إلى أن يصيب كل من لديه استعداد للاصابة ثم يبدأ في الانخفاض، وهناك حاجة للتأكد من التزام المصابين المحجورين منزلياً بالحجر من خلال الكشف عليهم بشكل مستمر ومنع التجمعات.

وتابع أن ما هو مطبق في الأردن حالياً قريب من ما يسمى حظرا شاملا في العالم، فالحظر خلال الفترة المطبق بها وعدد المرافق المغلقة تشابه ما يتم تطبيقه كحظر شامل في العالم الغربي.

ولفت إلى أن لجنة الأوبئة هي من أوصت بتطبيق حظر التجول الشامل يوم الجمعة، مؤكداً أن لجنة الأوبئة ليس ذات رأي واحد وتصدر توصياتها والقرار الأخير بيد الحكومة، مبيناً “أن الحكومة لا تأخذ بالضرورة بتوصيات لجنة الأوبئة”.