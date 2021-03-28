أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحذر: حالة جوية تؤثر على 6 محافظات خلال الساعات المقبلة

الفلكي الشوافي يحذر: حالة جوية تؤثر على 6 محافظات خلال الساعات المقبلةكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة جوية تؤثر على اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة،

وتوقع الفلكي الشوافي وصول كتلة هوائية محملة بالغبار مصحوبة برياح نشطة ليلة الاثنين تؤثر على الصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومارب وصعدة وتتوغل في الهضاب الشرقية وقد تصل بشكل اخف الى بعض المناطق من الهضاب الوسطى والمرتفعات الغربية.

وحذر الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، المواطنين من تاثيرات الغبار على الصحة، خصوصاً على مرضى الجهاز التنفسي، وكذلك سائقي المركبات من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار.

وكان الفلكي الشوافي تحدث في وقت سابق، عن تفاصيل الطقس حتى الجمعة 2 ابريل 2021، متوقعاً نشاط الرياح والغبار منتصف الاسبوع وإرتفاع ملحوظ للحرارة مع نهاية الأسبوع، وبالنسبة للامطار فقد وصفه بانه اسبوع شبه جاف على مستوى اليمن، مستدركاً بعض التوقعات لامطار خفيفة على نطاق محدود لبعض المناطق في المرتفعات الغربية والمناطق المحاذية.