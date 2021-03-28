مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس القول، بأن 66 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته ، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.
ويشهد الأقصى يوميا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين تحت حماية شرطة الاحتلال التى تضيق الخناق على الفلسطينيين من خلال قرارات الابعاد، وذلك ضمن جولات دورية تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
يذكر انه منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين.
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