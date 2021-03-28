وزير الخارجية الأمريكى: سنبنى علاقاتنا مع الصين من موقع القوة

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن"، بثت اليوم الأحد: "من الواضح أن هناك جوانب عدائية متزايدة فى العلاقات، وهناك بالتأكيد جوانب تنافسية، لكن هناك أيضا مجالات للتعاون بين البلدين".

وأضاف: "فى النهاية، يجب أن نبنى علاقاتنا مع الصين من موقع القوة ".

وأشار الوزيرة إلى أن الولايات المتحدة ستعتمد فى ذلك على دعم الشركاء والحلفاء، مشددا على أنه "إذا وضعنا نهجا مشتركا لمواجهة التحديات التى تصدر عن الصين، فسوف نتعامل معها بشكل أكثر فاعلية".

فى الوقت نفسه، لم يرد بلينكين بوضوح على سؤال عما إذا كان ينبغى لواشنطن اتخاذ إجراءات ضد الصين على خلفية ادعاءات أن بكين لم تكشف عن بيانات متوفرة لديها حول فيروس كورونا فى الوقت المناسب.

وقال: "نحن بحاجة إلى مساءلة عما حدث فى الماضى، لكننى أعتقد أن الهدف الرئيسى يجب أن يكون تطوير نظام أكثر فاعلية فى المستقبل".