السديس: استمرار تعليق الإفطار والاعتكاف بالحرمين فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أن الخطة لهذا العام تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدى ولبس الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم.





وأكد السديس، خلال اللقاء الإعلامى السنوى الافتراضى، لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1442هـ، جاهزية الرئاسة التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين ثم بدعم الحكومة التى أجزلت أوفر العطاء وأكبر العناية بـالحرمين الشريفين وقاصديها، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية. وأعلن استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط؛ وسيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، مشيرا إلى أن المترجمين العاملين فى المسجد الحرام يقدمون خدمة الإرشاد المكانى وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة. وقال أن الرئاسة تستعد لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدى المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة فى لجنة السقيا والرفادة، ويمنع تقديم وجبات السحور للزوار والمصلين وغيرهم فى نواحى المسجد النبوى ومرافقه والساحات المحيطة به الداخلية والخارجية. وأضاف أنه سيتم تخصيص مصليات مهيأة لذوى الإعاقة بالإضافة لدورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.

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