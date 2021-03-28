اجدد عروض هايبر بنده 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان عروض ال 3 ايام

نقدم لكم اجدد عروض هايبر بنده علي الأجهزة الإلكترونية حيث تعد عروض هايبر بنده واحده من اهم العروض عند المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تقدم متاجر هابر بنده تخفيضات كبيره جدا علي جميه منتجاتها وبخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر الخير ويسعى الأشخاص لمعرفه اخر عروض هايبر بنده كي يستفيدوا من هذه الخصومات علي الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية .عروض هايبر بنده
تقدم أسواق هايبر بنده العديد من العروض علي المنتجات ومن اهم هذه المنتجات السماعات الخاصة بالهواتف المحمولة وموزع المياه وشواية كهربائيه وأيضا قلايه كهربائيه.
ومن اهم هذه العروض المقدمة من هايبر بنده:
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي موزع المياه ساخنه و بارد اوكرانيا بسعر 399 بدلا من 599 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي خلاط مع مطحنه مولينكس بسعر 99 بدلا من 189 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي قلايه كليك أون بسعر 159.50 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي شوايه كهربائيه جيباس بسعر 79 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي عصاره مولينكس بسعر 179 ريال سعودي
وتقدم هايبر بنده تخفيضات علي:
- محول اتش دي ام اي لأيفون ابل بسعر 175 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه بلوتوث ماك يسعر 15 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي أسورة رياضيه شيماوي مي 4 بسعر 79 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه لاسلكيه جبرا بسعر 49 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعات بلوتوث توشيبا بسعر 69 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه لاسلكيه برو هواوي بسعر 629 ريال سعودي
وكانت كل هذه عروض هايبر بنده المقدمه اليوم الاحد 28 مارس الموافق 15 شعبان بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض لمده ثلاث أيام فقط وحتي نفاذ الكميه.
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نقدم لكم اجدد عروض هايبر بنده علي الأجهزة الإلكترونية حيث تعد عروض هايبر بنده واحده من اهم العروض عند المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تقدم متاجر هابر بنده تخفيضات كبيره جدا علي جميه منتجاتها وبخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر الخير ويسعى الأشخاص لمعرفه اخر عروض هايبر بنده كي يستفيدوا من هذه الخصومات علي الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية .عروض هايبر بنده
تقدم أسواق هايبر بنده العديد من العروض علي المنتجات ومن اهم هذه المنتجات السماعات الخاصة بالهواتف المحمولة وموزع المياه وشواية كهربائيه وأيضا قلايه كهربائيه.
ومن اهم هذه العروض المقدمة من هايبر بنده:
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي موزع المياه ساخنه و بارد اوكرانيا بسعر 399 بدلا من 599 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي خلاط مع مطحنه مولينكس بسعر 99 بدلا من 189 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي قلايه كليك أون بسعر 159.50 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي شوايه كهربائيه جيباس بسعر 79 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي عصاره مولينكس بسعر 179 ريال سعودي
وتقدم هايبر بنده تخفيضات علي:
- محول اتش دي ام اي لأيفون ابل بسعر 175 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه بلوتوث ماك يسعر 15 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي أسورة رياضيه شيماوي مي 4 بسعر 79 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه لاسلكيه جبرا بسعر 49 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعات بلوتوث توشيبا بسعر 69 ريال سعودي
- تقدم هايبر بنده تخفيضات علي سماعه لاسلكيه برو هواوي بسعر 629 ريال سعودي
وكانت كل هذه عروض هايبر بنده المقدمه اليوم الاحد 28 مارس الموافق 15 شعبان بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض لمده ثلاث أيام فقط وحتي نفاذ الكميه.
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