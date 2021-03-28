نظام نور ولي الأمر ١٤٤٢ تسجيل جديد لإشعار درجات الفصل الثاني

نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية المدرسية من وزارة التعليم السعودية، يمكنكم من خلاله استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 هـ، كما جاء بالفصل الدراسي الأول، حيث يوفر رابط نور نتائج الطلاب بالسجل المدني بعد أن تم تقديم الاختبارات النهائية لتكون مع بداية شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمراحل المتوسطة والثانوية سيكون يوم 6 من نفس الشهر، وسنتعرف علي آخر التطورات والأخبار الآن من موقع نور المركزي.

نظام نور ولي الأمر ١٤٤٢

وفرت وزارة التعليم السعودية ١٤٤٢ العديد من الخدمات الإلكترونية، أهمها الاستعلام عن النتائج للطلاب والتعرف علي إشعار درجات كل طالب بكل سهولة، وأهم الخدمات المقدمة عبر noor.moe.gov.sa/Noor، أن ولي أمر الطالب يمكنه الحصول علي إشعار درجات قبل الجميع وقبل توفير رابط نظام نور برقم الهوية فقط للاستعلام عن النتائج، وسنتعرف الآن علي كيفية الحصول علي هذه الخاصية.

يمكنكم عن طريق الخطوات المبسطة التي سنوفرها لكم الآن أن تقوموا باستخدام الموقع الإلكتروني كطلاب وكأولياء أمور، وكل ما عليكم هو الحصول علي إتاحة التسجيل برقم سجل الوالد المدني وإدخال رمز التحقق، كما يجب التأكد من أن خدمة الاستعلام عن نتائج نور بالسجل المدني متاحة برابط فعالي يتم تنشيطه بعد نهاية الاختبارات وسنوفره لكم حينها.

رابط نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية

توفر وزارة التعليم العديد من المزايا عبر هذا البرنامج الإلكتروني، أهمها هو تسجيل ولي أمر جديد عبر الموقع، أو استخدام الطالب لرابط الهوية الوطنية، وهذا وفق الآتي:

الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني، موقع برنامج نور التعليمي.

يقوم ولي الأمر، أو المستخدم باختيار تسجيل جديد إذا كان يرغب.

يتم إكمال البيانات لإكمال التسجيل من أجل إشعار الدرجات.

يمكن تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب مسبق علي الموقع.

يتوفر من نفس الرابط السابق نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق عند ظهور النتائج.

تعرفنا معكم في عجالة سريعة علي كيفية الاستعلام عن النتائج للطلاب 1442، وستنطلق الاختبارات النهائية ١٤٤٢ في شهر رمضان المبارك، وستتوفر إشعارات الدرجات عبر حساب نظام نور ولي الأمر الجديد.