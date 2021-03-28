بشري للمعتمرين قرب موعد انطلاق قطار الحرمين السريع

لا يخفي على الجميع سعي المملكة العربية السعودية دائما على خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة السبل التي تعمل على أداء مناسك الحج والعمرة بسهولة ويعد قطار الحرمين احدي المشروعات التي تخدم ضيوف الرحمن وهو قطار كهربائي يصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال فترة زمنية قدرها ساعتين ويستوعب حوالي 60 مليون مسافر في العام وبلغت القيمة الإجمالية للتكلفة 63 مليار ريال سعودي ويتكون المشروع من حوالي خمسة وثلاثون قطار وكل قطار يتشكل من ثلاث عشرة عربة ويحتوي القطار الواحد على 417 مقعد وقد بدأت الأعمال في هذا المشروع عام 2009م وتم افتتاح المشروع في اليوم الوطني للسعودية من عام 2018 م وانطلقت أول رحلة للقطار الحادي عشر من أكتوبر عام 2018 م.

محطات قطار الحرمين داخل المملكة

يمر قطار الحرمين داخل المملكة العربية السعودية بعدد خمس محطات وهم واحدة في المدينة المنورة وواحدة في مكة المكرمة وهناك واحدة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وأخرى بجدة في مطار الملك عبد العزيز ومحطة أخرى في منتصف محافظة جدة.

صرحت المملكة بأنه سوف يتم تشغيل القطار للمعتمرين يوم الأربعاء القادم الموافق الحادي والثلاثون من مارس الجاري وسوف ينطلق القطار من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي وذلك للتيسير علي المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك حيث يزداد عدد المعتمرين خلال هذا الشهر الفضيل حيث تعتبر عمرة شهر رمضان من أكثر المناسك التي يحرص علي أدائها ويعد هذا المطار من البوابات الرئيسية المعدة والمجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن وكان قد بدأ بالفعل في الثالث عشر من مارس حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني.

بشري للمعتمرين قرب موعد تشغيل قطار الحرمين السريعالإجراءات الوقائية المتبعة داخل قطار الحرمين

تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين السعوديين والمعتمرين من خارج وداخل المملكة خلال جائحة كورنا داخل القطار السريع ومن أهمها