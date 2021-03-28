راغبي التمويل العقاري يبحثون عن افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم، لذلك في هذا المقال سوف نضع بين يديكم أفضل البنوك التي تعطيك قرض وسوف نشرح لكم بالتفصيل المميزات والعيوب لكل بنك، يساهم قرض العقار في عيش حياه كريمة لدي مواطنين المملكة العربية السعودية فهيا بنا لنسرد لكم أهم البنوك ومميزات كل واحد علي حدي.

افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم بنك البلاد

بنك البلاد: يمكن لك حاليا تملك بيت أحلامك مع برنامج القرض العقاري (دفع النفقات المدعوم) من بنك البلاد. وهو برنامج مخصص لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، إذ تقوم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بتحمل كامل أو قسم من مكاسب التمويل لشراء بيتك لأول خمسمائة 1000 ريال من مِقدار دفع النفقات.

مثلما يمكن للعميل الذين يتكاثر دخله عن 14 1000 ريال النفع من برنامج التمويل المسنود وحساب الدعم الذي يستحقه بواسطة حاسبة صندوق التنمية العقارية عن طريق موقعها الإلكتروني أو بزيارة أكثر قربا فرع لبنك البلاد.

ولكن ما هي مميزات القرض من بنك البلاد

متوافق مع ضوابط المصلحة التشريعية. إمكانية التضامن لشراء المبنى مع ذوي القرابة من الدرجة الأولى. فرصة تمويل المبنى غير مكتمل الإكمال. هامش كسب لمن دخلهم الشهري 14 1000 ريال أو أدنى لأول خمسمائة 1000 من مِقدار التمويل. دفعة أولى تبدأ من 5 % من ثمن المبنى. إحتمالية الاستحواذ على تمويل مساعد أعلى من خمسمائة 1000 ريال، بحيث تحمل على عاتقها الوزارة والصندوق عوائد خمسمائة 1000 ريال ويحمل على عاتقه العميل المكاسب الباقية. خطة دفع متجاوبة.

افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم بنك saib

تمويل عقاري مسنود من صندوق التنمية العقارية بقدر مائة% لمن راتبه 14,000 ريال أو أدنى بضمان (على مِقدار هامش الكسب) يبلغ إلى خمسمائة,000 ريال من مِقدار دفع النفقات

هو برنامج توفير نفقات سكني بالترتيب مع صندوق التنمية العقارية لدفع نفقات المدنيين أبناء السعودية المدرجين في إطار كشوف العون السكني عند صندوق التنمية العقارية والذين انطبقت عليهم محددات وقواعد توفير نفقات وزارة الإسكان، ويريدون الاستحواذ على العون الحكومي بواسطة البنك السعودي للاستثمار لشراء المبنى الملائم، إذ يحمل على عاتقه وعاء الإنماء العقارية المكاسب المحسوبة على مِقدار التمويل حتى خمسمائة,000 ريال سعودي.

الشروط

ان يكون المواطنون الراغبين في الحصول علي القرض سعوديون رجالاً وسيدات

الحد الأقل المقبول والأقصى لعمر المتقدم لطلب دفع النفقات:عشرين عاماً – سبعين عاماً

أن يكون مدرجاً في إطار كشوف المؤازرة السكني عند صندوق الإنماء العقارية والذين انطبقت عليهم شروط دفع نفقات وزارة الإسكان

العمل أن يكون موظفاً على رأس العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو العسكري أو القطاع الخاص (الجهات المعتمدة لدى البنك)

الحد الأدنى لمدة الوظيفة الخدمية في القطاع الحكومي: هي‎ شهر

الحد الأدنى لمدة المنفعة في القطاع الخاص: هي‎ 3 ‎أشهر

أن يفتح المتقدم حساب أجر شهري عند البنك السعودي للاستثمار ويحول راتبه على الحساب

المنطقة الأسفل للعقار: ثمانين متر مربع

كانت هذه افضل البنوك التي تستطيع من خلالها أخذ قرض عقاري في المملكة العربية السعودية أما إذا كان لديك أي أستفسار بخصوص القرض العقارية لا تتردد في ترك تعليق بأستفسارك.