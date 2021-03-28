إنترفاكس: بوتين شعر بآثار جانبية طفيفة للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكورونا، يوم الثلاثاء.





وحسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو"، قال بوتين للقناة الأولى من التلفزيون الروسى الرسمى "استيقظت فى اليوم التالى لتلقى اللقاح وبدا لى أننى شعرت بألم بسيط فى العضلات. قست الحرارة وكانت طبيعية".

وأضاف كذلك أنه شعر بعدم ارتياح فى موضع حقن اللقاح. ولم يوضح بوتين أى من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، قائلا إن الطبيب الذى حقنه هو الوحيد الذى يعرف ذلك.

وأعلن الكرملين قرار بوتين تلقى اللقاح فى ديسمبر كانون الأول، وقال بوتين إن التأخر فى ذلك يرجع إلى الحاجة لأخذه مع لقاحات أخرى كان يعتزم أخذها.

ويقول مركز ليفادا المستقل لقياس الرأى العام إن نحو ثلثى الروس لم يكونوا مستعدين لتلقى لقاح "سبوتنيك فى" حتى الأول من مارس آذار مشيرين إلى آثاره الجانبية كسبب رئيسى.

وبدأت روسيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى ديسمبر كانون الأول.

وقال بوتين يوم الاثنين الماضى إن 4.3 مليون من بين 144 مليون روسى حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه.

وسجلت روسيا أكثر من 4.5 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن. وقال بوتين إنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس كورونا المستجد وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشى بحلول نهاية الصيف.

ويشير تعبير مناعة القطيع، أو المناعة المجتمعية، إلى وضع يكون فيه عدد المحصنين ضد الإصابة فى مجتمع معين كافيا لوقف انتشار المرض.