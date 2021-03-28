الأردن: وصلنا إلى مستويات مقلقة من انتشار وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، إن انتشار وباء كورونا وصل إلى مستويات مقلقة، لافتًا إلى أن عدد الداخلين إلى المستشفيات بسبب الإصابة بكورونا يفوق عدد الخارجين منها.





وأضاف بحسب "وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسجيل 82 وفاة و7.183 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المملكة اليوم، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى أننا ما زلنا فى مرحلة خطرة من الوباء. وأوضح أنه تم تخصيص 27 فرقة متنقلة لتطعيم الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى المراكز المخصصة. وأكد دودين، أنه تم تمديد العمل بساعات الحظر الليلى وحظر التجول الشامل يوم الجمعة والإبقاء على القطاعات المغلقة حتى 15 مايو المقبل، لافتًا إلى الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفى وتحفيزى للاقتصاد خلال الأسبوع الحالى.

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