البابا فرنسيس: الشيطان يستغل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قاد البابا فرنسيس قداس أحد الشعانين فى كاتدرائية القديس بطرس الخاوية تقريبا بسبب قيود فيروس كورونا للعام الثانى على التوالى، وقال إن الشيطان يستغل الجائحة، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الدولية.





وفى أوقات ما قبل تفشى فيروس كورونا، كانت ساحة القديس بطرس تكتظ بعشرات الألوف الذين يحملون أغصان الزيتون وسعف النخيل للاحتفال فى الهواء الطلق بأحد الشعانين الذى يمثل بداية أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد الفصح.

وبدلا من ذلك، شارك حوالى 120 فقط فى قداس الأحد، وانضموا إلى البابا ونحو 30 كردينالا فى جناح ملحق بالكاتدرائية الضخمة.

وقال البابا فرنسيس فى عظته التقليدية يوم الأحد 28 مارس 2021 بعد القداس "صُدمنا العام الماضى، وفى العام الحالى نتعرض لمزيد من الضغوط، والأزمة الاقتصادية صارت شديدة الوطأة".

وتفرض إيطاليا حاليا إجراءات عزل عام جديدة من المقرر أن تنتهى بعد عيد الفصح. وأمر البابا فرنسيس يوم الأربعاء 24 مارس 2021 الكرادلة وغيرهم من رجال الدين بخفض الأجور لإنقاذ وظائف باقى الموظفين.

وقال البابا "الشيطان يستغل هذه الأزمة لبث الريبة واليأس والخلاف"، مضيفا أن الوباء تسبب فى معاناة جسدية ونفسية وروحية.