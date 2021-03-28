فيديو- عاصفة رملية تجتاح شمالى الصين

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن العاصفة الرملية اجتاحت العديد من المناطق، وكانت قوتها شديدة فى بعض المناطق الشمالية.

وتابعت: "تسبب الغبار الكثيف والرمال فى الإضرار بجودة الهواء بصورة تؤثر على الصحة العامة".

ولفتت الشبكة إلى أن المركز الوطنى الصينى للأرصاد أصدر تحذيرات فى عدة مناطق.

وشملت التحذيرات التى أطلقها المركز الوطنى للأرصاد مدينة بكين ومقاطعة تشينجهاى ومنطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم.