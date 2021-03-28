,وفاة الدكتور محمد وهدان العالم الأزهري أبن قرية شوني بصورة مفاجأة بعد وفاة شقيقه بكورونا منذ فترة

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم ثقفني ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور محمد وهدان العالم الأزهري الجليل، صاحب الوجه البشوش أبن قرية شوني مركز طنطا محافظة الغربية، بعد صراع قصير مع المرض وحتى الآن لم يتم معرفة سبب الوفاة وكان العالم الجليل يلقي بدروسه خلال الأيام القليلة الماضية بصورة طبيعية، ويقدم العديد من البرامج الدينية في بعض القنوات المصرية، وقد أعلن نجله عز وهدان وفاته عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وقال ” البقاء لله والدي في زمة الله”.

وفاة الدكتور محمد وهدان

ولد العالم الجليل الشيخ وهدان في قرية شوني مركز طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على الشهادة الابتدائية من معهد الأحمدي بطنطا، وكان حامل لكتاب الله في سن مبكرة ويعرفه الصغير والكبير في قريته بالتواضع الجم والخلق الحميد، وكان دائم التواصل مع أهله في القرية ويحضر بعض المناسبات في القرية من واجب عزاء أو مجاملات في بعض الأفراح، ولكن في الفترة الأخيرة قلت تلك الزيارات بسبب جائحة كورونا، خاصة أن شقيقه الشيخ حسين وهدان توفي منذ شهور قليلة بفيروس كورونا المستجد ودفن في مقابر العائلة بشوني.

الدكتور محمد وهدان العالم الأزهري

تخرج الدكتور محمد وهدان من الأزهر الشريف، وشغل منصب رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع البنات، وكان ضيف في العديد من البرامج الدينية مثل برنامج كلام من القلب على قناة الحياة، وبرنامج المسلمون يتساءلون على قناة المحور، والعديد من البرامج الأخرى التي كان يقدم فيها الراحل علمه للمتابعين له ومحبيه في مصر والوطن العربي.

مراسم الدفن والعذاء غداً بمسقط رأسه شوني

سوف يتم دفن المغفور له الدكتور وهدان، بعد صلاة الظهر غداً الاثنين من المسجد الكبير بقرية شوني مسقط رأسه وسوف تقام له ليلة عذاء بالقرية.