تقديم شكوي أو تظلم ضد شركة أو مؤسسة بمكتب العمل السعودي

طريقة تقديم شكوي بمكتب العمل السعودي هي أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي جميع الحقوق الخاصة بجميع العاملين بالمملكة من عمال وموظفين يعملون داخل قطاعات مختلفة سواء جهات حكومية أو خاصة، حيث يتعرض بعض العاملين بالمملكة إلى وقوع ظلم أو تقصير من جهة العمل التابع لها كل فرد سواء من حيث عدد ساعات العمل أو الرواتب الشهرية التي يتم الحصول عليها، أو عدم الحصول علي حقوق التأمين الصحي الخاصة بالعامل، وغيرها من المشاكل التي قد يتعرض لها بعض العاملين بالمملكة، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم شكوي إلى مكتب العمل السعودي.

شكاوى يمكن التقدم بها إلى مكتب العمل السعودي

مكتب العمل السعودي يوفر لجميع المواطنين سواء سعوديين أو وافدين إلى المملكة العربية السعودية التقدم بطلب تظلم أو شكوي ضد أحد المسئولين أو ضد جهات العمل التي يعمل بها كل فرد نتيجة تقصير جهة العمل في بعض الأمور التالية:

عدم صرف الراتب الشهري والتأخير عن دفعه للعامل لمدة 3 شهور وما يزيد عن هذه الفترة.

التعرض إلى معاملة غير إنسانية من صاحب العمل.

عدم تنفيذ أحد بنود العقد مثل السكن أو المواصلات.

ممارسة عمل غير مدرج بالعقد المبرم بين الطرفين.

قيام صاحب العمل بفصل العامل بدون سبب وبشكل تعسفي.

عدم الحصول علي الإجازات السنوية المحددة وفق لوائح وزارة العمل.

عدم السماح للعامل بنقل كفالة عمل إلى كفيل أخر بالمملكة العربية السعودية.

طريقة كتابة شكوي أو تظلم إلى مكتب العمل السعودي

مساعدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كثيرة وعديدة حيث يوجد لديها العديد من فروع العمل التابعة لديها بجميع مدن المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يمكن لأي فرد تقديم شكوي أو التظلم ضد أحد الأمور التي تطغي علي حقوق البعض، ويتم تقديم شكوي إلى مكتب العمل كالتالي:

يتم كتابة تقرير توضيحي عن نوع الشكوي المقدمة إلى مكتب العمل.

يتم توضيح نوع الاعتراض الذي تم من خلاله تقديم الطلب.

إرفاق كافة المعلومات والمستندات الدالة علي وجود ظلم للشخص الذي قام بتقديم الطلب.

إرفاق صورة من هوية البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية.

إرسال الطلب أو تقديمه إلى أي مقر عمل تابع لوزارة العمل.

شروط تقديم شكوى على شركة في مكتب العمل السعودي

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها في حالة تقديم شكوى إلى مكتب العمل، وحتي يتم تقديم شكوى على أي شركة أو مؤسسة بالمملكة يجب توافر هذه الشروط: