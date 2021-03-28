رابط نتائج اختبار القدرات العامة عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب الفترة الثانية

رابط نتائج اختبار القدرات العامة، أعلنت هيئة التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات ” الفترة الثانية”، وذلك لعدد يفوق 239 ألف مختبر في موقع هيئة التعليم والتدريب عبر موقع مستفيد، ويعقد اختبارات القدرات العامة للطلاب الراغبين في استكمال الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بعد الثانوية، وكانت تلك الاختبارات قد عقدة في الفترة من 19 إلى 27 فبراير 2021.

نتائج القدرات العامة

تشترط الكليات والجامعات تأدية اختبارات تقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويعد شرط مطلوب لقبول الطلاب بهذه الكليات والجامعات، ويقيس هذا الاختبار مدى قدرة الطالب على التعلم ومدى قابليته للتعلم، وذلك من خلال قدرته على فهم ما يقرأه والربط بين الأشياء وإعطاء النتائج المنطقية لهذه الفروض، وأن يقدر على الاستنتاج من خلال ما يقرأه، وحل مسائل رياضية معينة، باختصار يسعى الاختبار إلى قياس مدى قدرة الطالب أو الطالبة على القياس والاستنتاج، من خلال المعطيات التي أمامه.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن عقد اختبار للطلاب والطالبات وذلك كشرط لقبولهم في الجامعات والكليات المختلفة، وذلك عبر المركز الوطني للقياس.

الدخول على رابط المركز الوطني للقياس.

الضغط على ملف المستفيد.

أكمل البيانات المطلوبة من رقم السجل المدني وكلمة المرور.

الدخول على أيقونة سجل الآن.

سيظهر بعد ذلك ملفك الشخصي وفيه قائمة تشمل كافة الاختبارات المتاحة للتسجيل.

أضغط على أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل.

اختار أوافق على التعليمات ثم الضغط على التالي.

اختيار مقر الاختبار المناسب لك وحدد الوقت واليوم المناسبين لك.

ستظهر صفحة التأكد من معلوماتك الشخصية أقرأها جيداً وراجع بياناتك وتأكد من صحتها.

سيظهر أيقونة تعليمات الاختبار أقرأها جيداً ثم قم بالضغط على أوافق.

إلى هنا تم التسجيل ويتبقى أن تدفع المقابل المالي.

خطوات التسجيل في اختبارات قياس