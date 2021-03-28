اسرع شحن شدات ببجي الموسم 18 بأكثر من طريقة 2021 آلاف الشدات 100% آمنة

شحن شدات ببجي الموسم 18 هل تعلم كيف تحصل عليها؟ وهل تريدها بطرق مجانية أم عن طريق مواقع تمنح شدات بأسعار مناسبة، فهناك الكثير من المواقع التي تقوم بمنح اللاعب عملة uc لاستخدامها في شراء ما تحتاج غليها في اللعبة الشيقة، بل هناك كذلك تطبيقات يتم الدخول عليها على حسابك في متجر التطبيقات والتسجيل بها وتمنح يوميا عملة تدخل بها على بطاقات متجر جوجل بلاي لتغييرها إلى الشراء الخاصة باللعبة المطلوبة، وأحذر تطبيقات كاذبة لا تمنح شئ، ونوضح أننا بموقع ثقفني نبحث معكم عن كيفية الحصول على شدات مجانية للعبة ببجي، وكذلك شرح للطرق والمواقع المخصصة.

طرق شحن شدات ببجي مجانا 2021

من خلال البحث وجدنا أن هناك طرق كثيرة تمنح شدات PUBG Mobile وهي:

يمكنك شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي id اللاعب، وذلك من خلال التطبيقات في متجر جوجل بلاي أو آب ستور بحسب نظام تشغيل الهاتف.

عن طريق مشاهدة الإعلان الذي يظهر لك في اللعبة أثناء لعبها، وهذه وسيلة مجانية يمنحها شدات دون دفع أموال.

وأيضاً عن طريق سوق جوجل كروم الإلكتروني، وهي إضافة تقوم بإضافتها لمتصفحك، وسيتم بسهولة إضافتها، وكثير ذكر أنه حصل على شدات بتلك الطريقة.

الشحن بالدخول على موقع بطاقتي وشراء بطاقات ببجي موبايل، وهذه الطريقة تحتاج منك التسجيل في الموقع ثم إدخال ID بطاقة اللاعب، ثم الضغط على redeem.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021

يتم تحديث لعبة ببجي موبايل باستمرار، والتي يمكنكم الدخول على اللعبة وعمل تحديث لها متى طلبت ذلك، وقد وصلت اللعبة إلى الموسم 18، الموسم الملقب (المائة إيقاع)، وهي مصممة للهواتف الذكية، وهي لعبة متعددة اللاعبين، حيث يدخل اللاعبين المظلة ويجهزون للمنافسة في معارك كلاسيكية جماعية فريق من أربعة ضد أربعة.

فيديو عن لعبة ببجي الموسم 18

تم تحديث اللعبة 8 مارس 2021

الإصدار الحالي: 1.3.0

مناسبة لعمر 16 عام

بلغت عمليات التثبيت أكثر من 100 مليون

متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل الموسم 18

بينما حجم اللعبة أو نظام الأندرويد المطلوب فذكر أنه يتباين بحسب نوع الجهاز، بذلك وضحنا لكم طرق شحن شدات ببجي الموسم 18 بأكثر من طريقة.

مواقع شحن شدات ببجي الموسم 18

هناك الكثير من مواقع شحن ببجي، والتي منها: