قرض شخصي 750 ألف ريال بدون كفيل للمقيمين والمواطنين وأطول فترة سداد

التمويل الشخصي يساعد في مساعدة الأفراد بالحصول على قرض بفترة سداد طويلة وقسط مرن، وهناك بنوك وشركات مميزة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم أبرز العروض والخدمات التمويلية للعملاء وتكون ملائمة لأكبر عدد من الأفراد لتناسب الجميع، وتحاول معظم البنوك التميز والازدهار بتوفير تمويل شخصي للموفين وللمتقاعدين بمميزات متعددة تهم الفرد، وتقديم أفضل خدمة لهم مع سرعة الحصول على التمويل في أقل وقت بعد تقديم الطلب.

من ضمن تلك البنوك هو بنك سامبا والذي يعد واحدا من أهم البنوك السعودية الذي يوفر التمويل بمميزات وسرعة في الموافقة، كما أن شروط الحصول على التمويل بسيطة وبخطوات قليلة، يقدم عدة تمويلات كتمويل شخصي وتمويل للمتقاعدين بدون كفيل وتمويل للوافدين الجدد وتمويل للمقيمين، كما أنه يوفر إعادة التمويل مرة أخرى وإمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول، يمنك أن تحصل على تمويل يصل إلى 750 ألف ريال ويبدأ من المبلغ الذي تحتاج إليه، والتمويل بدون كفيل، ولكن يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2500 ريال، كما يوفر لك بنك سامبا بطاقة ائتمانية مجانية طوال فترة التمويل التي تستمر حتى 5 سنوات من وقت حصولك على التمويل.

التمويل بدون كفيل للمقيمين والمواطنين ولكن لا يقل العمر عن 21 عاما في حالة حفظ المستحقات، ولا يقل عن 23 عاما في حالة عدم حفظ مستحقات نهاية الخدمة، والخدمة لا تقل عن عام بجهة العمل قبل طلب التمويل، والراتب الشهري يجب أن يصل الحد الأدنى 2500 ريال، وقد يصل التمويل إلى 300 ألف ريال بدون تحفظ لمستحقات الخدمة، وإذا كان التمويل يصل إلى 750 ألف ريال في حالة حفظ مستحقات الخدمة.

وفر بنك سامبا حاسبة التمويل لمساعدتك في حساب تمويلك الشخصي المستحق والقسط الشهري وفق راتبك وعدد الأقساط المتبقية لك، كما أنه في حالة الوفاة أو العجز فتسقط جميع الأقساط المتبقية بتأمين تكافلي مجاني، طلب تمويل شخصي من بنك سامبا للمواطنين والمقيمين وفق بعض الإجراءات والمستندات المطلوبة، وموافقة فورية في حالة توافق الشروط المعلن عنها معك.