منصة ميم الرقمية تمويل شخصي رابط وآلية التقديم على تمويل ميم

منصة ميم الرقمية تمويل شخصي من أفضل المنصات التى صممت بشكل سهل في التعامل لتلبيه كافة الاحتياجات البشرية، حيث يقوم العملاء بتقديم الطلبات من خلالها وفقًا لجميع الشروط والأحكام الخاصة بها، كما أنها لديها العديد من المميزات التي تجعلها في مقدمة التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المقيمين داخل الأراضي السعودية، فهي تعفي المستفيد من التمويل بشكل نهائي من المبالغ المالية التى لم يتم دفعها في حالة وقوع وفاة أو في حالة حدوث عجز كامل.

منصة ميم الرقمية تمويل شخصي

تتسم منصة ميم بالعديد من المميزات التي يمكن من خلالها الاستفادة بشكل كبير من قبل العملاء:

يمكن الحصول على تمويل شخصي يصل حتي مليون ونصف ريال

يسمح بالتمويل من خلال المنصة بمدة تبدأ من عام حتي خمس سنوات

يتوافق التمويل الشخصي المقدم مع أحكام الشريعة الإسلامية

يقدم العديد من العروض التمويلية التنافسية

عدم مطالبة الورثة بتسديد القرض في حالة وفاة العميل

تسهيل جميع الإجراءات وتسلسها وترابطها بحيث يتم تحويل المبلغ فور الموافقة عليه من قبل المنصة.

أهلية العميل والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الذين لديهم الرغبة في الحصول على سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المغتربين من الدول الأخرى:

يجب على المقيم والمواطن تحويل الراتب الخاص بالعمل إلى البنك الخليجي الدولي للتمكن من الحصول على التمويل

للتمكن من الحصول على التمويل يجب على المواطنين والمقيمين توفر حساب داخل البنك وفي حالة عدم وجود حساب يرجي فتح حساب

على المتقدم أن يكون بعمر 18 فأكثر في حالة التقدم للحصول على التمويل

أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل عند التقاعد ودفع آخر قسط 65 عاما للمواطن والمقيم

الحد الأدنى للراتب بالنسبة للمصري 7000 ريال

الراتب بالنسبة للسعودي 5000 ريال

انهاء الأوراق من كافة الجهات المعنية وتطبق على من بالداخل والخارج

الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الحكومي للطرفين شهر من تاريخه

الحد الأدنى بالنسبة للمواطن السعودي داخل القطاع الخاص عامين وبالنسبة للمغترب ثلاثة شهور حتي عام مع الامضاء من جهة العمل

نهاية الخدمة بالنسبة للعميل السعودي تغطي القرض بالكامل وللمغترب لا يوجد

الحد الأقل للعميل المقيم عامين للوظيفة داخل القطاع الخاص

الحد الأقصى لتسديد التمويل بالنسبة للمقيم 36 شهر

الحد الأقصى للعميل السعودي عند تسديد التمويل بالكامل 60 شهر

نسبة البنك من الراتب التي تخصم من الموظف بشكل شهري 33% للمغترب والمقيم

نسبة الخصم من الراتب عند التقاعد للعملاء 25%.

الأوراق اللازمة للحصول على التمويل

يجب على العميل تقديم بعض الطلبات المهمة للحصول على التمويل المقدم من بوابة ميم الرقمية:

تقرير كامل عن حالة الموظف من جهة العمل التابع لها

خطاب مفصل عن الراتب والعلاوة التي يحصل عليها الموظف

كشف من البنك يتضمن كل ما يخص حساب العميل عن الثلاث شهور الماضية.

فتح موقع منصة ميم الرقمية

اختيار الجنس ذكر أو أنثى

كتابة الاسم الأول والعائلة

تدوين العمر

تدوين جهة العمل مع اختيار القطاع

إضافة الدخل الشهري

البريد والهاتف

رقم هوية العميل

اختيار اللغة

تحديد الجنسية

الموافقة.

آلية التقديم على تمويل ميم الرقمي