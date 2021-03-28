منصة ميم الرقمية تمويل شخصي رابط وآلية التقديم على تمويل ميم

منصة ميم الرقمية تمويل شخصي من أفضل المنصات التى صممت بشكل سهل في التعامل لتلبيه كافة الاحتياجات البشرية، حيث يقوم العملاء بتقديم الطلبات من خلالها وفقًا لجميع الشروط والأحكام الخاصة بها، كما أنها لديها العديد من المميزات التي تجعلها في مقدمة التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المقيمين داخل الأراضي السعودية، فهي تعفي المستفيد من التمويل بشكل نهائي من المبالغ المالية التى لم يتم دفعها في حالة وقوع وفاة أو في حالة حدوث عجز كامل.منصة ميم الرقمية تمويل شخصي
تتسم منصة ميم بالعديد من المميزات التي يمكن من خلالها الاستفادة بشكل كبير من قبل العملاء:
- يمكن الحصول على تمويل شخصي يصل حتي مليون ونصف ريال
- يسمح بالتمويل من خلال المنصة بمدة تبدأ من عام حتي خمس سنوات
- يتوافق التمويل الشخصي المقدم مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يقدم العديد من العروض التمويلية التنافسية
- عدم مطالبة الورثة بتسديد القرض في حالة وفاة العميل
- تسهيل جميع الإجراءات وتسلسها وترابطها بحيث يتم تحويل المبلغ فور الموافقة عليه من قبل المنصة.
أهلية العميل والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل
هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الذين لديهم الرغبة في الحصول على سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المغتربين من الدول الأخرى:
- يجب على المقيم والمواطن تحويل الراتب الخاص بالعمل إلى البنك الخليجي الدولي للتمكن من الحصول على التمويل
- يجب على المواطنين والمقيمين توفر حساب داخل البنك وفي حالة عدم وجود حساب يرجي فتح حساب
- على المتقدم أن يكون بعمر 18 فأكثر في حالة التقدم للحصول على التمويل
- أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل عند التقاعد ودفع آخر قسط 65 عاما للمواطن والمقيم
- الحد الأدنى للراتب بالنسبة للمصري 7000 ريال
- الراتب بالنسبة للسعودي 5000 ريال
- انهاء الأوراق من كافة الجهات المعنية وتطبق على من بالداخل والخارج
- الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الحكومي للطرفين شهر من تاريخه
- الحد الأدنى بالنسبة للمواطن السعودي داخل القطاع الخاص عامين وبالنسبة للمغترب ثلاثة شهور حتي عام مع الامضاء من جهة العمل
- نهاية الخدمة بالنسبة للعميل السعودي تغطي القرض بالكامل وللمغترب لا يوجد
- الحد الأقل للعميل المقيم عامين للوظيفة داخل القطاع الخاص
- الحد الأقصى لتسديد التمويل بالنسبة للمقيم 36 شهر
- الحد الأقصى للعميل السعودي عند تسديد التمويل بالكامل 60 شهر
- نسبة البنك من الراتب التي تخصم من الموظف بشكل شهري 33% للمغترب والمقيم
- نسبة الخصم من الراتب عند التقاعد للعملاء 25%.
يجب على العميل تقديم بعض الطلبات المهمة للحصول على التمويل المقدم من بوابة ميم الرقمية:
- تقرير كامل عن حالة الموظف من جهة العمل التابع لها
- خطاب مفصل عن الراتب والعلاوة التي يحصل عليها الموظف
- كشف من البنك يتضمن كل ما يخص حساب العميل عن الثلاث شهور الماضية.
- فتح موقع منصة ميم الرقمية
- اختيار الجنس ذكر أو أنثى
- كتابة الاسم الأول والعائلة
- تدوين العمر
- تدوين جهة العمل مع اختيار القطاع
- إضافة الدخل الشهري
- البريد والهاتف
- رقم هوية العميل
- اختيار اللغة
- تحديد الجنسية
- الموافقة.
الوسوم
منصة ميم الرقمية تمويل شخصي من أفضل المنصات التى صممت بشكل سهل في التعامل لتلبيه كافة الاحتياجات البشرية، حيث يقوم العملاء بتقديم الطلبات من خلالها وفقًا لجميع الشروط والأحكام الخاصة بها، كما أنها لديها العديد من المميزات التي تجعلها في مقدمة التمويلات الشخصية التي يبحث عنها المقيمين داخل الأراضي السعودية، فهي تعفي المستفيد من التمويل بشكل نهائي من المبالغ المالية التى لم يتم دفعها في حالة وقوع وفاة أو في حالة حدوث عجز كامل.منصة ميم الرقمية تمويل شخصي
تتسم منصة ميم بالعديد من المميزات التي يمكن من خلالها الاستفادة بشكل كبير من قبل العملاء:
- يمكن الحصول على تمويل شخصي يصل حتي مليون ونصف ريال
- يسمح بالتمويل من خلال المنصة بمدة تبدأ من عام حتي خمس سنوات
- يتوافق التمويل الشخصي المقدم مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يقدم العديد من العروض التمويلية التنافسية
- عدم مطالبة الورثة بتسديد القرض في حالة وفاة العميل
- تسهيل جميع الإجراءات وتسلسها وترابطها بحيث يتم تحويل المبلغ فور الموافقة عليه من قبل المنصة.
أهلية العميل والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل
هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الذين لديهم الرغبة في الحصول على سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المغتربين من الدول الأخرى:
- يجب على المقيم والمواطن تحويل الراتب الخاص بالعمل إلى البنك الخليجي الدولي للتمكن من الحصول على التمويل
- يجب على المواطنين والمقيمين توفر حساب داخل البنك وفي حالة عدم وجود حساب يرجي فتح حساب
- على المتقدم أن يكون بعمر 18 فأكثر في حالة التقدم للحصول على التمويل
- أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل عند التقاعد ودفع آخر قسط 65 عاما للمواطن والمقيم
- الحد الأدنى للراتب بالنسبة للمصري 7000 ريال
- الراتب بالنسبة للسعودي 5000 ريال
- انهاء الأوراق من كافة الجهات المعنية وتطبق على من بالداخل والخارج
- الحد الأدنى بالنسبة للقطاع الحكومي للطرفين شهر من تاريخه
- الحد الأدنى بالنسبة للمواطن السعودي داخل القطاع الخاص عامين وبالنسبة للمغترب ثلاثة شهور حتي عام مع الامضاء من جهة العمل
- نهاية الخدمة بالنسبة للعميل السعودي تغطي القرض بالكامل وللمغترب لا يوجد
- الحد الأقل للعميل المقيم عامين للوظيفة داخل القطاع الخاص
- الحد الأقصى لتسديد التمويل بالنسبة للمقيم 36 شهر
- الحد الأقصى للعميل السعودي عند تسديد التمويل بالكامل 60 شهر
- نسبة البنك من الراتب التي تخصم من الموظف بشكل شهري 33% للمغترب والمقيم
- نسبة الخصم من الراتب عند التقاعد للعملاء 25%.
يجب على العميل تقديم بعض الطلبات المهمة للحصول على التمويل المقدم من بوابة ميم الرقمية:
- تقرير كامل عن حالة الموظف من جهة العمل التابع لها
- خطاب مفصل عن الراتب والعلاوة التي يحصل عليها الموظف
- كشف من البنك يتضمن كل ما يخص حساب العميل عن الثلاث شهور الماضية.
- فتح موقع منصة ميم الرقمية
- اختيار الجنس ذكر أو أنثى
- كتابة الاسم الأول والعائلة
- تدوين العمر
- تدوين جهة العمل مع اختيار القطاع
- إضافة الدخل الشهري
- البريد والهاتف
- رقم هوية العميل
- اختيار اللغة
- تحديد الجنسية
- الموافقة.
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