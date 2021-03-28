أخبار اليمن : أبوراس يرأس اجتماعاً للجنة العامة والأمانة العامة ويلقي كلمة هامة (نص الكلمة والبيان)

أبوراس يرأس اجتماعاً للجنة العامة والأمانة العامة ويلقي كلمة هامة (نص الكلمة والبيان)رأس الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المؤتمر بأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة في الاجتماع المشترك الذي يأتي بالتزامن مع يوم الصمود الوطني في مواجهة عدوان التحالف على شعبنا اليمني والذي يدخل عامه السابع.

وقال رئيس المؤتمر في كلمته:

أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة أسعد الله صباحكم بالخير

يأتي اجتماعنا اليوم في ظرف جد خطير وفي ظرف احتفالاتنا وابتهاجنا بيوم الصمود، الصمود الذي صمد فيه الشعب اليمني بمختلف فئاته في وجه العدوان في وجه الاعتداء على بلده في وجه عدوان ظالم وغاشم لا يفرق مابين معنى الحروب ومعنى ضرب المدنيين وضرب المدارس وضرب المستشفيات والاطفال والنساء.

الصمود الذي صمده الشعب اليمني ليس في الجبهات فقط في مواجهة العدوان وإنما في كل مكان صمد فيه الشعب اليمني.

الشعب اليمني صمد في الداخل المرأة اليمنية كان لها دور كبير في الصمود، الصمود في التربية والتعليم ست سنوات والمدرسات والمدرسين يقومون باعمالهم بدون مرتبات وهؤلاء جزء من الصمود الذي صمده الشعب اليمني؛ الصامدون أصحاب الرداء الأبيض في المستوصفات والمستشفيات وهم يواجهون الامراض بمختلف أنواعها الأمراض التي فتكت بأبناء اليمن بل وفتكت بالعالم هم كانوا يغامرون بأنفسهم ويقومون بواجبهم كأطباء وطبيبات لمواجهة الكورونا وكل الأمراض التي كانت موجودة.

استشهد الكثير من الأطباء والصحيين والعاملين في المجال الصحي هؤلاء هم جزء من الصمود.. الصمود لا يقتصر فقط على الجبهة يقتصر على الداخل وصمود الشعب اليمني الذي دعم الجبهة لكي تحقق الانتصارات تلو الانتصارات جندي المرور الذي ينظم السير صمد صمود الرجال في الليل والنهار وأدى دوره بشكل كامل، التجار الشرفاء والنظيفين الذين صمدوا ويقومون بتوفير السلع للمواطنين بدون جشع بدون المزايدة بالأثمان، كانوا يكتفون بالتكلفة مع هامش ربحي بسيط هؤلاء صمدوا صمود كبير ويجب أن يقدر كل من صمد.

الإعلام الداخلي صمد صمود كبير في تثبيت الجبهة الداخلية في هذا اليوم نشيد بالإعلام اليمني الوطني الداخلي الذي وحد الجبهة دون أن يضر بالجبهة سواءً كان إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء عدا بعض الهفوات من بعض الإعلاميين الذين لا يعرفون كيف يتم التعامل في تثبيت الجبهة الداخلية، أمور كثيرة ساعدت على صمود الشعب اليمني، أنتم وكل أبناء الشعب اليمني وكل من ينتسب إلى هذه التربة كان لهم دور في هذا الصمود.

نحن الآن في مرحلة من المراحل الصعبة، هذه المرحلة يجب أن ننسى الماضي يجب أن لا نكون اسيرين للماضي، فالماضي لا يصنع بلاداً، ولا يصنع تطوراً، يجب أن نترك الماضي خلفنا، وننظر للمستقبل لنبني بلادنا وأرضنا، أما لو ظلينا ننظر للماضي فلن ننتقل إلى الحاضر، إذا ظلينا ننظر إلى ما كان في 48 و55 و62 وما بعدها من الثورات التي تليها فنحن لن نبني بلداً نهائياً، ويجب أن نعي هذا جيداً.

لدينا شعب 30 مليون نسمه هؤلاء يريدون أمن وغذاء وتعليم وصحة يجب أن نكون واقعيين، إضافة للصمود في الجبهات وتحقيق الانتصارات، النصر تلو النصر، هذه الانتصارات ما تحققت إلا بصمود الجبهة الداخلية وتعاون الجبهة الداخلية حتى بالهدوء والسكينة،.

إذا ظلينا نحسب وننبش من يوم ما قامت الثورة وقبل الثورة كلاً يأتي ويصل إلى رأس الحكم ويفتح سجلات وقضايا هذه القضايا انتهت، القضايا التي يجب النظر إليها هي قضية اليمن، واحتلال اليمن وتقسيم اليمن وقضية صد العدوان سواء من القريب أو البعيد هذه هي القضايا التي يجب ان ننشدها والتي يجب أن نعمل عليها.

الخميس الماضي سمعنا من المخا عن إنشاء ما يسمى بالمكتب السياسي، نحن نعارض هذا المكتب السياسي ولن نعترف به، لماذا؟.. لأمرين رئيسيين الأول نعارضه وطنياً، وعندما نعارضه وطنياً فلأنه يضر بدستور الجمهورية اليمنية ويضر بالقوانين والأنظمة ويضر بوحدة الشعب اليمني، لان هناك من يفكرون بأن يفعلوا مجالس مشابهة، ليس من يجلس أو يحتل مديريتين يفعل له دولة ومجلس سياسي... لا هذا تقسيم اليمن وتفتيته، لأن في ناس لا يزالون يفكرون..

الأمم المتحدة بسوء إدارتها للمفاوضات اليمنية هي التي اطمعت هؤلاء بأنهم ينشئون تكوينات سياسية من أجل مشاركتهم في المباحثات القادمة، لأن هذا الذي صدر شيء واحد بعده سيصدر أشياء ثانية من جهات آخرى، ومن مسك مديريتين أو ثلاث قال أنا هنا لا، نحن لن نعترف إلا بيمن واحد من أقصاه إلى أقصاه، من أقصى حوف بالمهرة إلى اقصى كمران، ومن صعدة إلى سقطرى، هذه اليمن التي نعترف بها، وأي كانتونات داخلها لا نعترف بها، نعترف بدستور الجمهورية اليمنية وبالوحدة اليمنية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

أما تنظيمياً فكل ما فعلوه يتناقض مع قانون الأحزاب ومع النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام كل صفحة في النظام الداخلي وكل باب انتهكوها، وحتى لو حاولوا يجملوا ما فعلوه نحن لن نأتي بأسم أحد، من أين ستأتي بناس غير من المؤتمر ومن الذي اصطفوا معك يوم أعلنت هم من المؤتمر هذا أمر واقع، الأمر الثاني كل صفحة في الميثاق الوطني وكل صفحة في برنامج العمل السياسي وكل الأدبيات للمؤتمر الشعبي نقضوها وخالفوها ويريدون أن يضروا بالمؤتمر ويخترقوا بالمؤتمر ويريدون أن يشكلوا أكثر من مؤتمر وهذا لن نرضى به أبداً، لان أحنا مسؤولين هنا في اللجنة العامة والأمانة العامة أن نصون المؤتمر من الانشقاق ومن الارتزاق باسم المؤتمر لهذا يجب أن يكون موقفنا .. نرفض هذا التشكيل وهذه الأشياء التي ينشئوها، سواء كانوا هم أو غيرهم في أي مكان آخر ولن نعترف به وسنكون حازمين وقويين هذه المرة، الرقابة التنظيمية يجب ان تقوم بدورها .. من دخل في هذا التشكيل من المؤتمر الشعبي العام يعتبر محال إلى الرقابة ومجمد وموقوف عن العمل التنظيمي نهائياً.

يا أخي طالما وانت تريد أن تفعل هذه الهلمة حقك افعل الهلمة وطبق القانون وأعلنوا استقالتكم من المؤتمر الشعبي، أما الدبلجة التي نسمعها من برقيات التهاني لا تضحكوا على الناس برقية تأتي لك على أساس أنه من موزع أو من الخوخة أو من المواسط هؤلاء إذا فعلوا شيء فهم تحت الضغط..

خلال اليومين الماضيين كنت سأستدعيكم إلى الاجتماع بعدما أعلن ولكن حبيت أن استوضح وأشوف الأمور واتضح أن اغلبية اليمنيين المؤتمريين الذين في الخارج رافضين لهذا الكلام جملةً وتفصيلا، بل حتى أقولكم أنهم كانوا قد أقنعوهم لتأجيل مثل هذه الأعمال لكن أتاهم الضغط من اسيادهم الذين يعطوهم الفلوس ليل ونهار، أعلنوا أو نقطع البزية.

نقول لهم رفقاً بالمؤتمر ورفقاً بالوطن، أنتم لا تسوون شيئا إلا بالمؤتمر، فإذا كنتم لستم راغبين في البقاء بالمؤتمر استقيلوا .. النظام خول لكم أن تستقيلوا، والمشكلة عندما يجي هذا المجلس من من؟! لو يأتي عمه ويعرف ما عمل هذا الشخص سيقوم من القبر لأن عمه من قاد مؤسسين، والمؤسسين 1400 وأكثر لأنه يناقض ما فعله عمه .. هذا امر واضح ومحد يزعل من الكلام.

نحن توالينا بأننا مسؤولين عن المحافظة على المؤتمر حتى لو تبقى صادق أمين ابوراس وجنبه هؤلاء الناس، من أجل المؤتمر حينما يعاد تنظيمه في المستقبل، المؤتمر ليس في الأبواب، نشكل مجالس على هواء من يدعمنا، قطر تريد مجلس والامارات مجلس وتركيا مجلس، والسعودية تريد ثلاثة مجالس، يغررون على البسطاء.

نحن ندافع عن الجمهورية أين كنت يوم كانت الجمهورية بحاجة إلى الدفاع عنها لم تحققوا شيئا مع الجمهورية، فالجمهورية ستظل في اليمن باقية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، لماذا لم تحافظوا على الجمهورية وأنتم حاكمين، لماذا لم تصونوا الجمهورية وأنتم حاكمين، ولماذا خربتوا الجمهورية وأنتم حاكمين، وهذه موجهة لكل الناس، مش موجهة لبعض الناس، موجهة لكل القوى التي في الخارج من ناصري وإصلاحي ومؤتمري وبعثي أنتم من خرب الجمهورية، أكثر من خمسين سنة هل صنتم الجمهورية أو حافظتم عليها لا..

الآن الموجودون في الداخل هم من يدافعون عليها ..الحوثيون الذين تقولون أنهم هم السلطة، هم فعلاً سلطة الأمر الواقع ولهم فكرة في إدارة الدولة وهذه فكرتهم، فإن احسنوا محسوبة لهم وإن فشلوا محسوبة عليهم، لأنهم هم السلطة الذين يديرون الدولة وكل مفاصل الدولة، لا نقول على أساس التحالف لا يوجد تحالف ولا نضحك على أنفسنا، وإنما على أساس انها مراكز وطنية تواجه العدوان ويجمعنا معهم وطن وتثبيت وطن ومواجهة العدوان.

من يقول إن المؤتمر لم يضحي، المؤتمر قدم التضحيات في سبيل تثبيت الجبهات وآخرها معارك دارت وتضحيات من المؤتمر وآخرهم أصحاب حجة قدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن الوطن، أصحاب الجوف قدموا تضحيات كبيرة في الدفاع عن الوطن من المؤتمريين، أصحاب ذمار مافي محافظة من اليمن إلا وقدمت تضحيات، وهؤلاء على أساس متطوعين من المؤتمر ذهبوا يؤدون واجبهم في سبيل الدفاع عن ارضهم وبلادهم وستأتي الأيام التي نكشف فيها السجلات بالأسماء من كل محافظة.

سيقولون إن اللجنة العامة والأمانة العامة اجتمعوا في صنعاء بتوجيهات من الحوثيين وضغط من الحوثيين، هذه الأسطوانة المشروخة دائماً يرددونها من أجل أن يجدوا باباً يسترزقون من ورائه ويغررون على الناس بأن المتواجدين في صنعاء ليس لهم رأي، والله أن لنا رأي ولنا شرف وكرامة تعانق السماء ونقول للصح صح وللخطأ خطأ.

هذه الأمور واضحة من كل الجوانب حبيت أن أطرح لكم هذه النقاط وعبركم إلى كل ابناء المؤتمر الشعبي ولكل أبناء الشعب اليمني لن نزايد أو نبيع.

المفاوضات والسلام التي تجرى سمعتم البيان الذي صدر من المؤتمر الشعبي العام وكان بيانا واضحا، وهذه الأيام يتم بحث الأمور بتفاصيلها في مسقط بمشاركة كل الجهات المعنية من أمم متحدة من الولايات المتحدة ومن عمان والسعودية وأنصار الله، لأن الأمر وصل بعد ست سنوات من الحرب هل يفتح مطار صنعاء ويقول ما تسافر إلا لمنطقة معينة، يا أما يفتحوا المطار لكل الاتجاهات أو يغلقوه كما هو.

أما الثانية افتح ميناء الحديدة وأورد حق البواخر للبنك لصرف المرتبات، حرام عليكم تربطوا أكثر من اثنين مليون موظف ووراء كل واحد خمسة أشخاص تربطوا معاشه وحقوقه بدخول باخرة وخروج باخرة، والباخرة تدخل مثلما تريدون وتخرج كما تريدون، اذا اردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني من كل الموارد التي تأتي من كل الموانئ ومن النفط والغاز وما يتم جبايته في كل المناطق اليمنية اجمعوها كاملةً واصرفوا حق الناس ثلاث سنوات أو اربع بدون مرتبات، لا تصدقوا بأن هؤلاء سوف ينسون مرتباتهم، والله لا يأكلوا أي سلطة قادمة أكل ، حقوق لا تنسى.

ختاماً ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أعمالنا، وأن ينصر بلادنا على كل ظالم وأن يوحد كلمتنا سواء في الداخل أو الخارج على مرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد بارك الاجتماع ما جاء في كلمة رئيس المؤتمر جملة وتفصيلا..

كما ناقش الاجتماع التطورات المتصلة بالجانب التنظيمي والمؤامرات والمخططات الرامية لاستهداف وتمزيق المؤتمر خدمة لأجندات شخصية ،او تماه مع اهداف البعض من القوى التي تكن الحقد والكراهية للمؤتمر، خصوصا من اولئك الذين تحولوا الى مرتزقة ،وباعوا انفسهم ومبادئهم مقابل حفنة من المال المدنس.

وبعد مناقشات مطولة خرج الاجتماع بالبيان التالي:

١- حيا المؤتمر الشعبي العام عاليا الصمود الذي يسطره اليمنيون الشرفاء المقاومون للعدوان والحصار والذين جسدوا صدقية ولائهم وانتمائهم الوطني وقدموا صورة من صور مواجهة الظلم والجبروت والدفاع عن عدالة قضيتهم المتمثلة في مقاومة الغزو والاحتلال وانتهاك سيادة واستقلال اليمن والسعي لتمزيق وحدته.

٢- ثمن المؤتمر التضحيات التي يقدمها منتسبو الجيش والامن واللجان الشعبية وابناء القبائل الشرفاء وما حققوه من انتصارات في مختلف الجبهات ،مؤكدا على اهمية ان يكون يوم الصمود الوطني محطة جديدة لمزيد من تمتين وتقوية الجبهة الداخلية بين القوى المناهضة للعدوان.

٣- اكد الاجتماع على ما تضمنه موقف المؤتمر المعلن بشان ما سمي بالمبادرة السعودية لإنهاء (الازمة) اليمنية، مجددا ترحيب المؤتمر بأي مبادرات او جهود اممية او دولية تتخذ خطوات فعليه وواقعية لإيقاف العدوان ورفع الحصار وتهيئة الارضية المناسبة لتحقيق سلام عادل وشامل يكفل لليمنيين حقوقهم ،ويضمن الحفاظ على وحدتهم وسيادتهم واستقلالهم وحل خلافاتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية.

٤- بارك الاجتماع الخطوات التي نفذتها قيادة المؤتمر فيما يخص موضوع اعادة تحديث البناء التنظيمي لتكوينات واطر المؤتمر والتي شملت الامانة العامة ومعهد الميثاق الوطني ،حاثا على استكمال هذه العملية وبما يخدم معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل.

٥- اشاد الاجتماع بمواقف قواعد المؤتمر في مختلف ارجاء اليمن والذين يؤكدون حرصهم على وحدة تنظيمهم والتفافهم خلف قيادتهم التنظيمية والسياسية ممثلة بالشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام واللجنة العامة والامانة العامة في صنعاء.

٦- اكد المؤتمر الشعبي العام على رفضه المطلق لتشكيل أي كيانات سياسية سواء تلك التي اعلنت او يفكرون في إعلانها بالمخالفة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية النافذ، وبتمويل اجنبي وبما يسهم في خدمة اهداف قوى خارجية والسعي للإضرار بالوحدة الوطنية وتغذية الصراعات والحروب التي دمرت اليمن وشعبه وتمزيق الوطن الى كانتونات متصارعة خدمة لمصالح القوى الخارجية.

٧- اقر الاجتماع تكليف هيئة الرقابة التنظيمية باتخاذ الاجراءات التنظيمية بحق كل الاشخاص الذين لا يزالون ينتسبون للمؤتمر وشاركوا في اجتماع اشهار ما سمي بالمكتب السياسي للمقاومة في مدينة المخا يوم الخميس الموافق 25 مارس ٢٠٢١م أو ايدوه تنفيذا لنصوص النظام الداخلي ،مؤكدا عدم الاعتراف بهذا الكيان لما فيه من اضرار كبيرة على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي والذي ينص نظامه الداخلي على اعضائه الالتزام ( ان لا ينتمون الى أي حزب او تنظيم او تجمع سياسي اخر).

٨- دعا الاجتماع كافة قيادات وقواعد المؤتمر في مختلف التكوينات والاطر التنظيمية خصوصا في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال عدم الانجرار والوقوف مع من يسعى لاستغلالهم تحت مسميات ودعاوى زائفة لا تمثل المؤتمر ونهجه الوطني القائمة على الدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر ،والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وكل القيم والمبادىء التي ارساها مؤسسو المؤتمر الشعبي العام.

٩- شدد الاجتماع على اهمية ان تواجه أي محاولات لتمزيق وحدة المؤتمر التنظيمية بحزم من قبل قيادة المؤتمر تنفيذا لنصوص النظام الداخلي ولوائحه المتفرعة وقرارات وتوصيات البيان الختامي للدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر المنعقدة في الثاني من مايو 2019م ،ومقررات الاجتماعات التنظيمية لقيادة المؤتمر العليا واللجنة العامة والامانة العامة منذ ما بعد دورة اللجنة الدائمة وحتى اليوم.

صادر عن الاجتماع المشترك للجنة العامة والامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء الاحد الموافق 28 مارس 2021م