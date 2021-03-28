مباحثات إماراتية بريطانية في أبوظبي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، يوم الأحد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لبحث التطورات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بحث "العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). ورحب الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة جيمس كليفرلي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة. واستعرض المسؤولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.

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