تفاصيل الخطة التشغيلية للحرمين فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد السديس، بأن الرئاسة العامة والجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدى الحرمين الشريفين، وسوف يطبق النظام بحزم وقوة فيما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التى أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، وإن صحن المطاف سوف يخصص للطواف فقط، والصلاة سوف تكون خلف المكبرية.

وقال السديس فى كلمته خلال افتتاح الملتقى: يسرنا فى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أن نطلق اليوم خطتنا التشغيلية لموسم رمضان المبارك (1442ه) والتى هى نتاج عام كامل من التخطيط والدراسة والعمل الدؤوب، وحرصنا فى الخطة على تكثيف الاحترازات وتفعيل الجوانب التقنية مع الحرص على تسهيل المناسك المعتمرين والمصلين وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

واستعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خطة الرئاسة والتى كان من ضمنها المحاور التالية: (المحور الإدارى والإشرافى والقوى العاملة، والعلمى والتوجيهى، والخدمى والتشغيلى والهندسى، والإعلامى والاتصال المؤسسى، والرقمى والترجمة، والتطويرى، والنشاط الاجتماعى، والاحترازى، والتكاملى والتنسيقى، والرقابى، والنسائى).

وذكر الشيخ السديس عدة ملامح للخطة من بينها الصلوات المفروضة والتراويح والقيام وصلاة العيد حيث تهدف الرئاسة إلى تقديم الخدمة إلى المصلين فى شهر رمضان بما تفرضه الإجراءات الاحترازية ضد جائحة فايروس كورونا، وسيتم تخصيص مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وبدروم توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملةً بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدى، وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، وسيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للتأكد والفرز من تصاريحهم، حيث يلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا وأيضا إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.

أما العمرة فقال الشيخ السديس تسخر الرئاسة كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ونؤكد على المعتمرين ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدى.

وحول القوى العاملة ذكر الشيخ السديس سخرت الرئاسة (4422) موظف وموظفة من خيرة أبناء وبنات الوطن من ذوى الكفاءة والتأهيل العالى لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، راعينا خلال توزيع الورديات مراعاة الكثافة المتوقعة، حيث زدنا عدد الموظفين خلال الورديات التى تقام فيها صلاة التراويح والقيام.

وذكر الشيخ السديس فيما يخص الإجراءات الاحترازية أن الرئاسة العامة وضعت (14) مساراً افتراضيا للطائفين فى صحن المطاف، وخصصت المسارات الثلاث الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوى الإعاقة، وتخصيص ما يقارب (5000) عامل وعاملة للقيام بعمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، وتطبيق مسافة التباعد الجسدى من خلال الملصقات الإرشادية فى جميع المصليات، واستمرار رفع السجاد وتعقيم المصليات قبل وبعد كل صلاة، وتقوم الرئاسة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام إلى عشر مرات يوميا عدا الغسلات الاحتياطية، كما نظمت الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تطعيم لجميع العاملين فى المسجد الحرام.

وقال الشيخ السديس نقوم أيضاً بالفحص الدورى لجميع العاملين والعاملات خصوصا الذين يباشرون الخدمة للمعتمرين والمصلين، وقمنا بتعميم دليل متكامل للإجراءات الاحترازية ونشدد على جميع المتهاونين فى تطبيقها.

فيما أكد الشيخ السديس حرص الرئاسة العامة على (إثراء التجربة) قائلا : لإثراء تجربة المعتمرين والمصلين والمسلمين الذين تهفو قلوبهم لهدايات المسجد الحرام أعددت الرئاسة أكثر من (150) درسا علميا ومحاضرة ثقافية يقدمها كوكبة من أصحاب المعالى والفضيلة من كبار العلماء وأئمة ومدرسى المسجد الحرام تبث عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة بخمس لغات، كما ستطلق الرئاسة أربع مسابقات علمية تفاعلية، واستمرار استقبال الزائرين لمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومكتبة الحرم المكى الشريف مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتدشين حملة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا فى موسمها الخامس، واستمرار حملة معاً محتروزن جميعا حذرون والتى تعنى بتوعية القاصدين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وعن سفر الإفطار والسحور ذكر الشيخ السديس أنه بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة فى لجنة السقاية والرفادة؛ تستعد الرئاسة لتوفير وجبات إفطار فردية لمرتادى المسجد الحرام، وإن الوجبات ستوزع بشكل فردى، ويسمح لمرتادى المسجد الحرام بإدخال تمرات للإفطار الشخصى فقط، وإطلاق حملة (إفطار واحتراز) لتوعية المفطرين فى المسجد الحرام بضرورة تطبيق الاحترازات حال الإفطار.

أما ما يخص سقيا زمزم فقال السديس تهدف الرئاسة لتوزيع مائتى ألف عبوة يومياً، وأن الرئاسة العامة سوف تقوم بتسيير قوافل ماء زمزم لجنودنا البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية.

وأكد الشيخ السديس عناية واهتمام الرئاسة العام الأشخاص ذوى الإعاقة وإن الرئاسة خصصت مصليات مهيأة لذوى الإعاقة يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها على مدار الساعة، وعدة دورات مياه خاصة لذوى الإعاقة بالساحة الشرفية وأمام جسر أجياد أمام باب الملك فهد، وعدداً من مترجمى لغة الإشارة لخطب الجمعة ولإجابة المستفتين على مدار الساعة، وأطلقت تطبيق (تنقل) الذى يتيح لكبار السن وذوى الإعاقة طلب عربة كهربائية لإداء نسك الطواف والسعى.

كما تتيح الرئاسة من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالمسجد الحرام، ويبلغ عدد اللغات المستخدمة فى ترجمة الخطب والدروس والمحاضرات إلى عشر لغات، ويقدم المترجمون العاملون فى المسجد الحرام خدمة الإرشاد المكانى وترجمة الأسئلة للمفتين بـ (23) لغة، وتسعى الرئاسة من خلال شراكتها وتعاونها مع وزارة الإعلام لإبراز الجهود العظيمة والجليلة التى تقدمها الدولة رعاها الله فى خدمة المعتمرين والزائرين، كما ستطلق الرئاسة فيلمين وثائقيين وبرنامجا تلفزيونا وبرامج إذاعية وسلسة من التقارير المرئية على حسابات التواصل الاجتماعى.

وأتاحت الرئاسة العديد من التطبيقات الإلكترونية التى تسعى من خلالها لتسهيل تجربة القاصد الكريم، ومن تلك التطبيقات تطبيق (معتمرون) والذى يهدف لمرافقة المعتمر منذ لحظة وصوله إلى المسجد الحرام وإلى لحظ انتهاء مناسكه من خلال عرض المناسك وشرحها وتقديم الإرشادات اللازمة، وتطبيق (تنقل) والذى يهدف لتقديم خدمة الحجز المسبق للعربات الكهربائية لكبار السن وذوى الإعاقة، ووكذلك منصة منارة الحرمين والتى تقدم البث المباشر للتلاوات والدروس والخطب من المسجد الحرام بعدة لغات.