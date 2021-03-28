ارتفاع عدد مصابي هجوم إندونيسيا الانتحاري لـ20 شخصا 

أعلنت إندونيسيا ارتفاع أعداد المصابين في التفجير الانتحاري، الذي وقع صباح اليو الأحد، خارج كائدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي الإندونيسية، إلى 20 شخصا على الأقل.

وكان الهجوم وقع أثناء إقامة قداس أحد السعف، وقالت الشرطة إن المشتبه بهما الاثنين لقيا حتفهما على الفور، حيث فجر أحدهما نفسه بعد أن منعهما أفراد الأمن من دخول الكتدرائية عقب أن اشتبهوا بهما.

وأوضح رئيس الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، المفتش العام ميرديسيام، خلال زيارته للضحايا في أحد المستشفيات، أن العدد ارتفع إلى 20 مصابا، وتتراوح الإصابات بين الخطيرة والمتوسط والطفيفة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية.

وأدان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الهجوم الانتحاري، قائلا: إن كل الديانات لا تقبل بأي نوع من أنواع الإرهاب.

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