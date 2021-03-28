خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونياً من منصة أبشر

خدمة استخراج شهادة وفاة إلكترونياً تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية الحديثة التي قامت منصة أبشر الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفيرها وذلك من أجل التسهيل علي كل من المواطنين والمقمين في المملكة اثناء إصدار شهادة الوفاة لأحد الاقارب حيث تسعي وزارة الداخلية السعودية في توفير الكثير من الخدمات في صورة إلكترونية في الفترة المقبلة.

استخراج شهادة وفاة إلكترونياً

قامت وزارة الداخلية بإطلاق تلك الخدمة علي منصة ابشر الخاصة بها وذلك لأن يستطيع كافة المواطنين استخراج الشهادة من المنزل بدون الحاجة إلي الذهاب إلي إدارة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، وقد صرحت الوزارة بأن هذه الخدمة يتم استخدامها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل مجاني وبدون تطلب رسوم للاستخدام.

متطلبات إصدار شهادة الوفاة عن نطريق النت

وضعت وزارة الداخلية عدة شروط ومتطلبات يجب إن تتوافر وذلك من أجل إستخراج هذه الشهادة إلكترونياً وتكون المتطبات تبعاً للأتي:

القيام بتعبئة النموذج رقم 87 إلكترونياً أو باستخدام قلم جاف أزرق بدون طمس أو قشط.

تقديم للإدارة صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتوفي وسجل الأسرة مع ضرورة تقديم الأصل.

إحضار أصل التبليغ بحالة الوفاة من المستشفي أو من المستوصف.

أذا لم تقم الأسرة باستخراج هذه الشهادة بعد مرور 30 يوماً من الوفاة فيجب سداد الغرامة أولاً.

إذا مضي ثلاث سنوات علي تاريخ الوفاة ولم يتم استخراج الشهادة يجب مراجعة مركز الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة وفاة إلكترونياً

تستطيع القيام بعملية استحراج الشهادة إلكترونياً من خلال موقع منصة أبشر عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: