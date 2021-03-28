إستعلام نتيجة قدرات قياس وخطوات ومتطلبات التسجيل

إستعلام نتيجة قدرات قياس حيث تزايدت فى الساعات الأخيرة عمليات البحث عن نتيجة قياس لإختبار القدرات، حيث إن منصة قياس الوطنية هى منصة إلكترونية أنشأتها المملكة العربية السعودية خصيصاً لتكون هى المنصة الرئيسية للإختبارات والتدريب والتقويم وإجراء للطلاب والموظفين بالوظائف الحكومية والجهات التى تشترط إجراء إختبار قدرات وإعلان نتائجها. وهى بمثابة بوابة إلكترونية مقدمة من المركز الوطني للقياس السعودي تمكن المستفيد من التقدم لإختبارات مركز القياس الوطني بدأً من مرحلة التسجيل في الإختبارات المطلوبة وختاماً بحضور المتقدم إلى مراكز الإختبار. المتطلبات وخطوات التسجيل فى إختبارات منصة قياس لابد من حمل المتقدم لهوية وطنية أو تأشيرة إقامة.

يجب الدخول على موقع قياس services.qiyas.sa.

ثم الضغط على زر ملف المستفيد.

ثم قم بملئ البيانات لكى تحصل على رقم المشترك.

بعد حصولك على رقم المشترك تحتاج إلى أستكمال خطوات التسجيل عن طريق الخطوات التالية.

قم بإختيار طريقة الإختبار من البدائل المتاحة وهى ورقى أم محوسب.

ثم تقوم بإختيار نوع الإختبار الذى تريد التسجيل فيه سواء قدرات أو تحصيلى أو غيره من القائمة.

ثم قم بإختيار وتحديد المقر المناسب لك لإجراء الإختبار

ثم قم بتحديد وإختيار ميعاد الإختبار المناسب لك.

قم بإتمام عملية دفع المقابل المادى عن طريق الفيزا أو نظام سداد.

بعد إتمام عملية الدفع سيتم تأكيد عملية التسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم هاتفك الذى قم بأدخالة فى ملف التسجيل.

أخيراً قم بالحضور إلى مقر الإختبار الذى قمت بإختيارة مسبقاً.

قم بإجراء الإختبار وإجتيازه. المتطلبات وخطوات التسجيل فى إختبارات منصة قياس مع العلم أنه طبقاً للإجراءات الإحترازات للحماية من عدوى فيروس كورونا يتحتم عليك إرتداء الكمامة أثناء تواجدك بمقر الإختبار ويجب أيضاً تحميل تطبيق توكلنا على هاتفك عند حضورك الإختبار وإلتزامك بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة. إستعلام نتيجة إختبارات قدرات قياس إستعلام نتيجة إختبارات قدرات قياس خدمة الإستعلام عن نتائج إختبار قياس هى خدمة إلكترونية مقدمة من المركز الوطني للقياس تمكن المستفيد من معرفة نتائج إختباراته التى أجراها فى مركز القياس الوطنى. قم بالدخول إلى رابط مركز قياس إستعلام نتيجة قدرات قياس وخطوات التسجيل.

قم بإدخال رقم هويتك الوطنية أو رقم المشترك وهو الرقم الذى حصلت عليه عند تسجيلك بالمنصة.

قم بتحديد نوع الاختبار الذى تريد الإستعلام عنه ومعرفة نتيجته.

ثم قم بالضغط على زر بأسم (بحث).

بعد إتمام الخطوات السابقة بنجاح وإدخال البيانات صحيحة سيتم على الفور ظهور قائمة بنتائج إختباراتك التى قمت بأدائها فى مركز قياس الوطنى. مع العلم أن مركز القياس الوطنى سيقوم فوراً إعلان النتائج بإرسالها تلقائياً إلى جميع الجهات التى تتطلب إختبار لذلك يتطلب علي المستفيد إحضار شهادة ورقية بنتائج الإختبارات. الوسوم

إستعلام نتيجة قدرات قياس حيث تزايدت فى الساعات الأخيرة عمليات البحث عن نتيجة قياس لإختبار القدرات، حيث إن منصة قياس الوطنية هى منصة إلكترونية أنشأتها المملكة العربية السعودية خصيصاً لتكون هى المنصة الرئيسية للإختبارات والتدريب والتقويم وإجراء للطلاب والموظفين بالوظائف الحكومية والجهات التى تشترط إجراء إختبار قدرات وإعلان نتائجها. وهى بمثابة بوابة إلكترونية مقدمة من المركز الوطني للقياس السعودي تمكن المستفيد من التقدم لإختبارات مركز القياس الوطني بدأً من مرحلة التسجيل في الإختبارات المطلوبة وختاماً بحضور المتقدم إلى مراكز الإختبار. المتطلبات وخطوات التسجيل فى إختبارات منصة قياس لابد من حمل المتقدم لهوية وطنية أو تأشيرة إقامة.

يجب الدخول على موقع قياس services.qiyas.sa.

ثم الضغط على زر ملف المستفيد.

ثم قم بملئ البيانات لكى تحصل على رقم المشترك.

بعد حصولك على رقم المشترك تحتاج إلى أستكمال خطوات التسجيل عن طريق الخطوات التالية.

قم بإختيار طريقة الإختبار من البدائل المتاحة وهى ورقى أم محوسب.

ثم تقوم بإختيار نوع الإختبار الذى تريد التسجيل فيه سواء قدرات أو تحصيلى أو غيره من القائمة.

ثم قم بإختيار وتحديد المقر المناسب لك لإجراء الإختبار

ثم قم بتحديد وإختيار ميعاد الإختبار المناسب لك.

قم بإتمام عملية دفع المقابل المادى عن طريق الفيزا أو نظام سداد.

بعد إتمام عملية الدفع سيتم تأكيد عملية التسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم هاتفك الذى قم بأدخالة فى ملف التسجيل.

أخيراً قم بالحضور إلى مقر الإختبار الذى قمت بإختيارة مسبقاً.

قم بإجراء الإختبار وإجتيازه. المتطلبات وخطوات التسجيل فى إختبارات منصة قياس مع العلم أنه طبقاً للإجراءات الإحترازات للحماية من عدوى فيروس كورونا يتحتم عليك إرتداء الكمامة أثناء تواجدك بمقر الإختبار ويجب أيضاً تحميل تطبيق توكلنا على هاتفك عند حضورك الإختبار وإلتزامك بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة. إستعلام نتيجة إختبارات قدرات قياس إستعلام نتيجة إختبارات قدرات قياس خدمة الإستعلام عن نتائج إختبار قياس هى خدمة إلكترونية مقدمة من المركز الوطني للقياس تمكن المستفيد من معرفة نتائج إختباراته التى أجراها فى مركز القياس الوطنى. قم بالدخول إلى رابط مركز قياس إستعلام نتيجة قدرات قياس وخطوات التسجيل.

قم بإدخال رقم هويتك الوطنية أو رقم المشترك وهو الرقم الذى حصلت عليه عند تسجيلك بالمنصة.

قم بتحديد نوع الاختبار الذى تريد الإستعلام عنه ومعرفة نتيجته.

ثم قم بالضغط على زر بأسم (بحث).

بعد إتمام الخطوات السابقة بنجاح وإدخال البيانات صحيحة سيتم على الفور ظهور قائمة بنتائج إختباراتك التى قمت بأدائها فى مركز قياس الوطنى. مع العلم أن مركز القياس الوطنى سيقوم فوراً إعلان النتائج بإرسالها تلقائياً إلى جميع الجهات التى تتطلب إختبار لذلك يتطلب علي المستفيد إحضار شهادة ورقية بنتائج الإختبارات.

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